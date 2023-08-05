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Сможет ли Витор Роке присоединиться к «Барсе» этим летом? Отвечает агент футболиста

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Андре Кюри
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Витор Роке
Футбол Футбол

«Я думаю, что с учетом его низкой зарплаты, Витор Роке может быть зарегистрирован в «Барселоне», он может присоединиться к команде этим летом или в конце года», - заявил агент футболиста Андре Кюри Diario AS.

 

«Вылет «Атлетико Паранаэнсе» из Кубка Либертадорес может открыть новые возможности».

«Витор станет отличным игроком для Ла Лиги», — добавляет агент.

Этим летом «Барселона» подписала Витора Роке за почти 70 миллионов евро. Тем не менее, «Барса» заплатит только около 30 миллионов евро авансом, а остальная сумма будет в виде бонусов.

Этим летом клуб намерен продать Усмана Дембеле, и уход француза обеспечит вакантное место в зарплатной ведомости «Барсы» для регистрации еще одного нового игрока.

1 комментарий

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Вроде 30+5 было. Откуда 70 лямов взялось?
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