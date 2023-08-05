Отвечаем.

«Барселона» практически выиграла борьбу за юное немецкое дарование Ноа Дарвиха. По крайней мере, Фабрицио Романо считает, что каталонский клуб находится ближе всего к трансферу игрока.

Каталонцы заплатят за него 3 млн евро, а сумма может вырасти до 5 млн евро бонусами.

Главный вопрос в том, что же такого особенного в парне, за которого сражалась «Барселона»? Попытаемся разобраться.

Его хотели заполучить топ-клубы

Топ-клубы выбирают только лучших талантов. Ноа Дарвих − точно из их числа. «Сити», «ПСЖ» и «Барселона» делали все возможное, чтобы подписать вундеркинда.

Однако победитель в гонке мог быть только один и им стала «Барса». Сразу после подтверждения трансфера его отправят в «Барса Атлетик» Рафы Маркеса, где ему предоставят лучший план развития.

Он универсален

Дарвих родился в 2006 году, но уже успел зарекомендовать себя как один из тех игроков, которые способны сыграть на нескольких позициях. 16-летний футболист может выйти как в центре полузащиты, так и атакующим полузащитником. Кроме этого его можно использовать правым вингером, так как у него мощная левая нога. В некоторых матчах его использовали даже слева.

В ближайшие годы из такого игрока в Ла Масии может вырасти грозный зверь.

Проявил себя на Евро

Наряду с Ламином Ямалем, Дарвих считается одним из лучших игроков, которые в мае выступали на чемпионате Европы U17. Он был капитаном сборной и завоевал титул.

Дарвих сыграл во всех шести матчах, дважды забил и отдал четыре голевые передачи. Самый яркий момент его выступления на Евро пришелся на полуфинал. Тогда в игре против Польши он сделал две голевые передачи и помог Германии выиграть 5:3.

Возможно, именно там его и заметили скауты «Барсы».