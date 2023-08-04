Время для семьи. 5 фото, как игроки «Барсы» проводят последние дни отдыха
Предсезонная подготовка «Барселоны» завершена. Хави и команда вернулись в Испанию, и у них есть несколько дней отдыха, прежде чем вернуться к работе в воскресенье.
Предлагаем вашему вниманию пять свежих фотографий, на которых игроки «Барселоны» (кхм, и тренер) наслаждаются семейным отдыхом:
Роберт Левандовски с женой Анной купаются в лучах солнца.
Хави с детьми.
Илкай Гюндоган с женой Сарой.
Голландцы - это голландцы. Френки де Йонг и его будущая невеста Микки на велосипедной прогулке.
Иньиго Мартинес проводит время с дочерью.
На следующей неделе «Барса» возвращается к официальным играм: 8 августа, они встретятся с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка Гампера, а через после сыграют с «Хетафе» в Ла Лиге.
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