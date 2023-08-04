Предсезонная подготовка «Барселоны» завершена. Хави и команда вернулись в Испанию, и у них есть несколько дней отдыха, прежде чем вернуться к работе в воскресенье.

Предлагаем вашему вниманию пять свежих фотографий, на которых игроки «Барселоны» (кхм, и тренер) наслаждаются семейным отдыхом:

Роберт Левандовски с женой Анной купаются в лучах солнца.

Хави с детьми.

Илкай Гюндоган с женой Сарой.

Голландцы - это голландцы. Френки де Йонг и его будущая невеста Микки на велосипедной прогулке.

Иньиго Мартинес проводит время с дочерью.

На следующей неделе «Барса» возвращается к официальным играм: 8 августа, они встретятся с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка Гампера, а через после сыграют с «Хетафе» в Ла Лиге.