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«Я не могу себе представить, что больше не буду жить в Барселоне». Жена Левандовски развеяла слухи о возможном уходе Роберта

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Жена Роберта Левандовски ответила на вопрос, касательно возможного будущего в карьере мужа.

«Будущее Роберта? Когда-то было популярно уезжать в США, потом появился Китай, а теперь есть Саудовская Аравия. Сейчас не время думать об этом. Я не могу себе представить, что больше не буду жить в Барселоне», – призналась Анна Левандовски.

Напомним, что в августе Роберту исполнится 35 лет.

1 комментарий

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& Co1366
Хороший выбор и для Лёвы тоже.
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