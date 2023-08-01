«Я не могу себе представить, что больше не буду жить в Барселоне». Жена Левандовски развеяла слухи о возможном уходе Роберта
Жена Роберта Левандовски ответила на вопрос, касательно возможного будущего в карьере мужа.
«Будущее Роберта? Когда-то было популярно уезжать в США, потом появился Китай, а теперь есть Саудовская Аравия. Сейчас не время думать об этом. Я не могу себе представить, что больше не буду жить в Барселоне», – призналась Анна Левандовски.
Напомним, что в августе Роберту исполнится 35 лет.
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