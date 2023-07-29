Сеньоры и сеньориты, наступило время «класико».

После поражения от «Арсенала» команде Хави важно вернуться к победам. А обыграть «Реал» – лучший способ вернуть настрой.

Новости команд

«Барселона»: Иньиго Мартинес продолжает восстановление после травмы ноги, Гави и Ленгле также под вопросом.

«Мадрид»: Карло Анчелотти придется обойтись без Дани Себальоса и Арды Гюлера.

Вероятные составы

«Барселона»: Тер Стеген; АрауХо, Кунде, Кристенсен, Бальде; Педри, Де Йонг, Гюндоган; Дембеле, Левандовски, Фати.

«Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Кроос, Тчуамени, Вальверде; Беллингем; Родриго, Винисиус.