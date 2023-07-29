Араухо против Винисиуса, возвращение Вальверде. Состояние команд и возможные составы на матч «Барселоны» и «Реала»
Сеньоры и сеньориты, наступило время «класико».
После поражения от «Арсенала» команде Хави важно вернуться к победам. А обыграть «Реал» – лучший способ вернуть настрой.
Новости команд
«Барселона»: Иньиго Мартинес продолжает восстановление после травмы ноги, Гави и Ленгле также под вопросом.
«Мадрид»: Карло Анчелотти придется обойтись без Дани Себальоса и Арды Гюлера.
Вероятные составы
«Барселона»: Тер Стеген; АрауХо, Кунде, Кристенсен, Бальде; Педри, Де Йонг, Гюндоган; Дембеле, Левандовски, Фати.
«Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Кроос, Тчуамени, Вальверде; Беллингем; Родриго, Винисиус.
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