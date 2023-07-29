FC BARCELONA
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Араухо против Винисиуса, возвращение Вальверде. Состояние команд и возможные составы на матч «Барселоны» и «Реала»

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Сеньоры и сеньориты, наступило время «класико».

После поражения от «Арсенала» команде Хави важно вернуться к победам. А обыграть «Реал» – лучший способ вернуть настрой.

Новости команд

«Барселона»: Иньиго Мартинес продолжает восстановление после травмы ноги, Гави и Ленгле также под вопросом.

«Мадрид»: Карло Анчелотти придется обойтись без Дани Себальоса и Арды Гюлера.

Вероятные составы

«Барселона»: Тер Стеген; АрауХо, Кунде, Кристенсен, Бальде; Педри, Де Йонг, Гюндоган; Дембеле, Левандовски, Фати.

«Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Кроос, Тчуамени, Вальверде; Беллингем; Родриго, Винисиус.

4 комментария

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Brigande
Классико есть Классико , надо побеждать в любом случае .
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Артём Толоконников
Эх, опять Арда не выйдет (
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Геннадий Чеботарев
Ответ Brigande
Классико есть Классико , надо побеждать в любом случае .
абсолютно правильно.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Артём Толоконников
Эх, опять Арда не выйдет (
плинтуса поблагодари
0
0
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