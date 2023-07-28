10 комментариев

По информации El Nacional, Роберт Левандовски не хочет, чтобы Ферран Торрес начинал следующий сезон в «Барселону», поляк сообщил об этом Хави.

Торрес перешел в «Барсу» в январе 2022 года из «Манчестер Сити», но с тех пор так и не впечатлил руководство клуба. В последнее время его роль в клубе стала ограниченной. За полтора года в столице Каталонии Торрес провел 71 матч, забив 14 голов и отдав 9 результативных передач.

Однако будущее 23-летнего футболиста выглядит мрачно: по некоторым данным, Хави сообщил Торресу, что он не входит в его планы. Тем не менее, «Барса» смирилась с тем, что не сможет найти покупателя для Торреса этим летом, и не намерена просто так расставаться с 55-миллионым приобретением.

Главный тренер подобрал Торресу роль дублера Левандовски, однако Роберту это не понравилось – он не хочет, чтобы Ферран часто его менял и отправился в другой клуб.

Любопытно, что в 2013-м 13-летний Ферран постил о Левандовски следующее: «Матерь Божья, Левандовски. Какой великий игрок, он очень хорош. Впечатляет».