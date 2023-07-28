FC BARCELONA
Блог

Левандовски дал понять Хави, что не хочет видеть одного игрока в составе «Барселоны». А 10 лет он восхищался Робертом

Клубы Клубы
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Хави Хави
Барселона Барселона
Ферран Торрес Ферран Торрес
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

По информации El Nacional, Роберт Левандовски не хочет, чтобы Ферран Торрес начинал следующий сезон в «Барселону», поляк сообщил об этом Хави.

Торрес перешел в «Барсу» в январе 2022 года из «Манчестер Сити», но с тех пор так и не впечатлил руководство клуба. В последнее время его роль в клубе стала ограниченной. За полтора года в столице Каталонии Торрес провел 71 матч, забив 14 голов и отдав 9 результативных передач.

Однако будущее 23-летнего футболиста выглядит мрачно: по некоторым данным, Хави сообщил Торресу, что он не входит в его планы. Тем не менее, «Барса» смирилась с тем, что не сможет найти покупателя для Торреса этим летом, и не намерена просто так расставаться с 55-миллионым приобретением.

Главный тренер подобрал Торресу роль дублера Левандовски, однако Роберту это не понравилось – он не хочет, чтобы Ферран часто его менял и отправился в другой клуб.

Любопытно, что в 2013-м 13-летний Ферран постил о Левандовски следующее: «Матерь Божья, Левандовски. Какой великий игрок, он очень хорош. Впечатляет».

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
Кто вообще такой Лева чтоб говорить от кого надо избавляться?! Ферран в топ матчах в Барсе набрал 10 очков по гол+пас, , а Лева в Барсе набрал 5 очков при этом сыграв больше минут на поле чем Ферран. А те же Усман и Раф за 3года столько не набрали.. Ферран был плох в прошлом сезоне но хватит из него дерево, он командный игрок, этакий Педро, только Педро играл в команде выстроенной позиционной атакой тогда как Ферран в команде где тренер не умеет ставить позиционку, вот и мучается. Надеюсь он уйдет и найдет команду где ему будут верить и ставить удобную для его игры
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Когда люди перестанут верить любой желтухе без единого доказательства? Но этот день явно не сегодня наступит.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barbambia
Очередной наброс от журналистов, Торрес и Лева абсолютно разные по позициям и стилю игроки
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул-Керим Закаев
Ответ TAGAY
Кто вообще такой Лева чтоб говорить от кого надо избавляться?! Ферран в топ матчах в Барсе набрал 10 очков по гол+пас, , а Лева в Барсе набрал 5 очков при этом сыграв больше минут на поле чем Ферран. А те же Усман и Раф за 3года столько не набрали.. Ферран был плох в прошлом сезоне но хватит из него дерево, он командный игрок, этакий Педро, только Педро играл в команде выстроенной позиционной атакой тогда как Ферран в команде где тренер не умеет ставить позиционку, вот и мучается. Надеюсь он уйдет и найдет команду где ему будут верить и ставить удобную для его игры
усмвн был барселоне 5 лет а рафа 1 год ну говорит правду нужно избавится от него
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Балаш
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
читай ниже ↙
Уровень Феранна это Саудовская Аравия, будем честны, в сборную он вызывался только потому что встречается с девушкой предыдущего гл тренера сб. Испании.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий