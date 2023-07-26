Воспитанники клубной академии.

«Барселона» официально подтвердила уход Алекса Кольядо и Шади Риада в «Бетис».

Контракт с Кольядо был расторгнут по взаимной договоренности двух сторон. Алекс присоединился к клубной академии в 2010 году и пробыл в команде 13 лет.

В заявлении говорится следующее: «Барселона» и «Бетис» достигли договоренности о переходе Алекса Кольядо. «Барселона» сохраняет за собой процент от будущей продажи».

В то же время переход Шади Риада носит временный характер. Однако в сделке с «Бетисом» включена опция покупки, которая может быть реализована в зависимости от количества матчей, сыгранных молодым защитником.

В ближайшее время из «Барселоны» также может уйти Нико Гонсалез.