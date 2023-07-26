Провел в клубе только один сезон.

«Барселона» назвала четырех капитанов на следующий сезон: Серджи Роберто, Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо и Френки де Йонг. За них проголосовали игроки.

Несмотря на то, что Роберт Левандовски рассматривался как возможный претендент, в четверку он не попал. На вопрос The Athletic, как он к этому относится, польский форвард ответил:

«Честно говоря, я не ожидал этого: быть капитаном. Это не моя цель − после года пребывания здесь стать капитаном «Барселоны». Это не помешает мне быть выразительным или экспрессивным в команде».

«Я также знаю, что у нас есть игроки, которые провели много лет в «Барселоне», и я уважаю это. В моем возрасте я не думаю, что мне хватит самолюбия обижаться на то, что я не вхожу в эту группу»

Очень зрелый ответ Роберта, другого ожидать было бы странно. В первом сезоне на «Камп Ноу» форвард в 46 матчах забил 41 гол. Он стал лучшим бомбардиром лиги.

С повязкой на руке или без нее, можно с уверенностью сказать, что он отлично справляется с работой.