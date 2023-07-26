На выездные матчи в грядущем сезоне игроки «Барселоны» будут надевать белую форму.

Гостевой комплект «блауграны» представил Жоан Лапорта, заодно продемонстрировав свои уникальные актерские способности. А мы рассмотрим форму чуть ближе.

Дизайн отдает дань уважения Йохану Кройффу. Во второй половине 1970-х годов, когда за команду играл легендарный голландец, «блауграна» выходила на поле в белом комплекте.

Обратили внимание на необычную эмблему «Барсы»? Резная форма герба каталонцев тоже отсылает к истории. С такой эмблемой футболисты «блауграны» выходили на поле в середине 1970-х годов.

Нам еще предстоит привыкнуть к новому логотипу Ла Лиги, который будет красоваться на рукаве футболки.

Как вам такой дизайн? Нравятся исторические референсы?