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Витор Роке проводит потрясающий сезон в Бразилии. Результативность 18-летнего форварда впечатляет 🤩

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До перехода в «Барсу» осталось не так долго...

В воскресенье Виктор Роке оформил еще одну результативную передачу в матче против «Васко да Гамы», и теперь юный форвард может похвастаться 23 результативными действиями в 33 играх в этом сезоне. Это личный рекорд для нападающего.

Более того, лишь в 3 из 17 последних игр Роке не отметился результативными действиями.

Витор действительно набрал отличную форму, и особенно радует факт его стремительного прогресса по сравнению с прошлыми сезонами. Также не стоит забывать, что ему всего 18 лет, и он еще не достиг своего пика.

В следующем году Роке перейдет в «Барселону». Трансфер запланирован на следующее лето, но может случиться и раньше, если каталонцы смогут разобраться со своими экономическими трудностями.

Этим летом «блауграна» подписала его за 30 миллионов евро. Однако в контракте юного форварда прописаны многочисленные бонусы, из-за которых его цена может вырасти почти в два раза.

1 комментарий

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Игорь Климов
Ждём Витора Роке в Барселоне!
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