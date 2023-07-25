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«Мы общались семьями, его решение было болезненным». Рики Пуч рассказал, как Хави выставил его из «Барселоны»

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Дружбе конец?

В интервью Relevo экс-игрок «Барселоны» Рики Пуч откровенно рассказал о том, как оказался не нужен родному клубу.

«Хави сказал, что не рассчитывает на меня. Первые несколько недель он не давал мне тренироваться. Мы общались семьями, и поэтому мне больно. Я не из тех, кто собирался создавать проблемы клубу, оставаться без игры и быть в плохом настроении на тренировках и на матчах».

«Я не держу зла. В футболе и в жизни может случиться все, мы еще встретимся. Хави не давал мне играть, так как считал, что мне не хватает умений или что у других уровень выше. Я болею за «Барселону», слежу за каждой игрой».

«Лапорта сказал мне, чтобы я не уходил, и он хотел, чтобы я продлил контракт. Но ради себя и своей карьеры я должен был покинуть клуб»

Теперь Пуч вряд ли жалеет о своем решение. Он получает удовольствие от постоянного игрового времени и свободные дни проводит в кайф.

В 21 матче этого сезона МЛС на счету Рики Пуча 4 гола и 3 голевые передачи.

1 комментарий

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barca1899messi
Лучше бы ты играл ,так хорошо ,как много разговариваешь !!!!Рики, Рики
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