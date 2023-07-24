Нашли бы общий язык на поле.

Хавбека «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуча попросили сравнить два клуба: нынешний и «Барселону», воспитанником которой он является. Молодой испанец нашел находчивый ответ:

«Здесь я могу спокойно играть в гольф. Когда я играл в гольф в Барселоне, на меня отовсюду падали клюшки. Тут я могу спокойно пойти на ужин, люди меня не беспокоят. Также спокойно сходить на игру «Лейкерс», что уже само по себе брутальный опыт».

Похоже, что Пуч успел познакомиться с Гаретой Бэйлом, который играл за клуб из того же города − за «Лос-Анджелес». Влияние валлийца на мировой гольф трудно недооценить, как и влияние гольфа на его карьеру.

Несомненно, испанец знает о чем говорит. Он далеко не первый игрок, который лестно высказывается об атмосфере в США, где на футболистов оказывается намного меньше давления, чем в Европе.

Незадолго до официального объявления Месси в «Интер Майами», именно Гарет Бэйл говорил о главной разнице между МЛС и европейскими топ-лигами.

«Там в МЛС намного спокойнее. Если ты проигрываешь за «Мадрид», то кажется, что наступит конец света. Тебя распинают, ты чувствуешь себя подавленным. Возвращается домой и радости нет, − сказал Бэйл в интервью BT Sport. − В США намного больше принимают проигрыш. Там нет последствий. Там ты не можешь вылететь из команды.

Когда ты проигрываешь игру, просто переходишь к следующей. Там они гораздо лучше переживают поражения. Они знают, каково это проиграть, но празднуют каждую победу, как будто ты выиграл чемпионат. Он (Месси) определенно будет наслаждаться этим».

Рики Пуч успел прочувствовать это на себе и берет от жизни все.