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«Барселона» наконец-то объявила новых капитанов. Кто стал преемником Бускетса, Альбы и Пике? Один игрок отказался

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Рональд Араухо Рональд Араухо
Серджи Роберто Серджи Роберто
Френки де Йонг Френки де Йонг
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Усман Дембеле Усман Дембеле
Футбол Футбол

Уход Серджи Бускетса, Жорди Альбы и Жерара Пике потребовал выборов новой четверки игроков, достойных носить одну из самых узнаваемых капитанских повязок. Сегодня «Барселона» утвердила четырех капитанов на предстоящий сезон, и вот как выглядит список в порядке уменьшения в иерархии: Серджи Роберто, Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо и Френки де Йонг.

Вам не показалось, Роберт Левандовски не будет носить капитанскую повязку в следующем сезоне. Возможно, это справедливо – польский нападающий все еще новичок в команде по сравнению с игроками, на которых была возложена эта ответственность.

Среди тех, кто показывает высокий уровень и выступает за клуб много лет, был также Усман Дембеле, однако француз заявил, что не хочет быть капитаном.

4 комментария

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Extrim
Получается капитаном будет ТерСтеген.
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Mammadov.pro
Идеально подходит только Тер Штеген
+3
0
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ZaSvabody
Ответ Extrim
Получается капитаном будет ТерСтеген.
В большинстве матчей - да.
+2
0
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