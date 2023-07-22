Уход Серджи Бускетса, Жорди Альбы и Жерара Пике потребовал выборов новой четверки игроков, достойных носить одну из самых узнаваемых капитанских повязок. Сегодня «Барселона» утвердила четырех капитанов на предстоящий сезон, и вот как выглядит список в порядке уменьшения в иерархии: Серджи Роберто, Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо и Френки де Йонг.

Вам не показалось, Роберт Левандовски не будет носить капитанскую повязку в следующем сезоне. Возможно, это справедливо – польский нападающий все еще новичок в команде по сравнению с игроками, на которых была возложена эта ответственность.

Среди тех, кто показывает высокий уровень и выступает за клуб много лет, был также Усман Дембеле, однако француз заявил, что не хочет быть капитаном.