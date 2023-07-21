Лионель Месси уже произвел сильное впечатление на своих новых одноклубников! Презентация футболиста в «Интер Майями» оказалась настолько популярной, что один из новых товарищей Месси, Леонардо Кампана, не смог достать достаточно билетов, чтобы его посетить. Ему на помощь пришел сам Месси.

По словам защитника «Интер Майами» Деандре Йедлина, аргентинец предложил свою помощь в групповом чате игроков и потом убедился, что Кампана получил нужные ему билеты.

Йедлин рассказал: «Кампана искал билеты на презентацию Лео и написал в групповой чат: «Эй, у кого-нибудь есть билеты?».

«Я даже не знал, что Месси добавили в этот чат. А тут он сразу пишет: «Сколько билетов тебе нужно?».

«И я тогда подумал: «Вау!». Сколько они знали друг друга? Пару дней. Но Лео проявил внимание – это отлично характеризует его, как человека».