FC BARCELONA
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«Это отлично характеризует его, как человека». Месси подарил товарищу по команде билеты на презентацию в «Интер Майами»

Лионель Месси Лионель Месси
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Интер Майами Интер Майами
Леонардо Кампана
Футбол Футбол

Лионель Месси уже произвел сильное впечатление на своих новых одноклубников! Презентация футболиста в «Интер Майями» оказалась настолько популярной, что один из новых товарищей Месси, Леонардо Кампана, не смог достать достаточно билетов, чтобы его посетить. Ему на помощь пришел сам Месси.

По словам защитника «Интер Майами» Деандре Йедлина, аргентинец предложил свою помощь в групповом чате игроков и потом убедился, что Кампана получил нужные ему билеты.

Йедлин рассказал: «Кампана искал билеты на презентацию Лео и написал в групповой чат: «Эй, у кого-нибудь есть билеты?».

«Я даже не знал, что Месси добавили в этот чат. А тут он сразу пишет: «Сколько билетов тебе нужно?».

«И я тогда подумал: «Вау!». Сколько они знали друг друга? Пару дней. Но Лео проявил внимание – это отлично характеризует его, как человека».

5 комментариев

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Игорь Климов
Лео Месси на протяжении всей карьеры к своим партнёрам по командаи относился по-дружески.
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Hella black
Каких бы высот не достиг,главное остаться человеком !
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Подкат Пенальтьевич
Дешевая показуха, придуманная пиар отделом. По любому можно было другим способом достать, через клуб.
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Человеческие качества Месси всегда были на высоте.
При всём том уровне популярности, и уже легендарности, Лео не снесло крышу, и он остался скромным человеком, получающим удовольствие от игры в футбол.
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Demedieu
гений во всем
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