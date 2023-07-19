Их ждут четыре матча.

«Барса» перешла в режим полета. Официальный аккаунт клуба поделился фотографиями, которые были сделаны в самом начале предсезонного турне по США.

Всего на борт самолета загрузилось 32 футболиста. Некоторые из них вряд ли начнут игру в первой команде.

С полным списком можно познакомиться здесь, а пока смотрим фото.

В США «Барселоне» предстоит сыграть против «Ювентуса», «Арсенала», «Мадрида» и «Милана». Поездка закончится 2 августа.