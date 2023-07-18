Годовщина свадьбы Тер Стегена и Кунде в костюме Бэтмена: лучшие кадры последних дней каникул игроков «Барсы»
Вот несколько кадров, на которых игроки «Барсы» наслаждаются последними днями летних каникул.
Тер Стеген празднует годовщину свадьбы.
Модник Кунде в костюме Бэтмена.
Фрэнки на чилле, на расслабоне.
Гави встретился с Араухо на тренировочной базе.
Кессиэ на мероприятии, организованном его собственным фондом в Кот-д’Ивуар.
Рафинья и Араухо с друзьями на природе.
Роберт в шикарной форме.
Ожидается, что все игроки возобновят тренировки основной команды в конце этой недели. Их отпуск был продлен, потому что в июне они были вызваны в составы национальных сборных.
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