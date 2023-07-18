FC BARCELONA
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Годовщина свадьбы Тер Стегена и Кунде в костюме Бэтмена: лучшие кадры последних дней каникул игроков «Барсы»

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Вот несколько кадров, на которых игроки «Барсы» наслаждаются последними днями летних каникул.

Тер Стеген празднует годовщину свадьбы.

Модник Кунде в костюме Бэтмена.

Фрэнки на чилле, на расслабоне.

Гави встретился с Араухо на тренировочной базе.

Кессиэ на мероприятии, организованном его собственным фондом в Кот-д’Ивуар.

Рафинья и Араухо с друзьями на природе.

Роберт в шикарной форме.

Ожидается, что все игроки возобновят тренировки основной команды в конце этой недели. Их отпуск был продлен, потому что в июне они были вызваны в составы национальных сборных.

3 комментария

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Kuryanin
Тер Стеген и Кунде женаты? Не знал.
+3
0
+3
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Penopl@st
Ответ Kuryanin
Тер Стеген и Кунде женаты? Не знал.
Уже 6 лет!
+1
0
+1
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Андрей Куличков
За такие заголовки и предьявить могут грамотеям
0
0
0
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