Вот несколько кадров, на которых игроки «Барсы» наслаждаются последними днями летних каникул.

Тер Стеген празднует годовщину свадьбы.

Модник Кунде в костюме Бэтмена.

Фрэнки на чилле, на расслабоне.

Гави встретился с Араухо на тренировочной базе.

Кессиэ на мероприятии, организованном его собственным фондом в Кот-д’Ивуар.

Рафинья и Араухо с друзьями на природе.

Роберт в шикарной форме.

Ожидается, что все игроки возобновят тренировки основной команды в конце этой недели. Их отпуск был продлен, потому что в июне они были вызваны в составы национальных сборных.