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Один игрок «Барсы» вернется в расположение клуба раньше времени. Он отдыхал всего 9 дней

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Абде Эззальзули Абде Эззальзули
Футбол Футбол

Абде Эззальзули вернется в расположение клуба во вторник, 18 июля, пишет Cope. Юноша сократил свой отпуск на неделю.

8 июля полузащитник играл в финале молодежного Кубка африканских наций, где его сборная Марокко одолела Египет со счетом 2:1. Получается, его отпуск составил всего 9 дней!

Абде отправится в предсезонный тур по США вместе с основой «Барсы». По данным Cope, юноша нравится Хави. Жерар Ромеро сообщает, что главный тренер решил дать шанс одаренному полузащитнику.

Прошлый сезон Эззальзули провел в аренде у «Осасуны». За 34 матча Абде успел забить шесть голов и отдать два ассиста.

Сможет ли юноша заиграть в основе «блауграны»?

2 комментария

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МГЕР
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
Для замены то что надо
Один сезон, и спокойно можно включить в основу, учитывая что слева у нас нету некого
+1
0
+1
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RUSLAN USMANKULYYEW
Для замены то что надо
0
0
0
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