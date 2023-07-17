Абде Эззальзули вернется в расположение клуба во вторник, 18 июля, пишет Cope. Юноша сократил свой отпуск на неделю.

8 июля полузащитник играл в финале молодежного Кубка африканских наций, где его сборная Марокко одолела Египет со счетом 2:1. Получается, его отпуск составил всего 9 дней!

Абде отправится в предсезонный тур по США вместе с основой «Барсы». По данным Cope, юноша нравится Хави. Жерар Ромеро сообщает, что главный тренер решил дать шанс одаренному полузащитнику.

Прошлый сезон Эззальзули провел в аренде у «Осасуны». За 34 матча Абде успел забить шесть голов и отдать два ассиста.

Сможет ли юноша заиграть в основе «блауграны»?