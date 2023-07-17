«Он произвел на меня большое впечатление».

Илкай Гюндоган наконец был представлен как новый игрок «Барселоны». На протяжении всей презентации полузащитник безостановочно улыбался и говорил, как счастлив быть в Каталонии.

«Я очень горжусь тем, что буду играть за этот клуб. Носить эту футболку было мечтой, пару раз я был довольно близок, но это было неподходящее время. К счастью, этот момент настал сегодня, и я очень горжусь тем, что являюсь игроком «Барсы».

Однако этот трансфер мог бы и не состояться, если бы не Хави. Илкай стал еще одним игроком, который назвал тренера ключевой причиной его решения стать частью клуба. За последние два сезона об этом говорили Жюль Кунде, Роберт Левандовски, Рафинья, Пабло Торре и Маркос Алонсо. На пресс-конференции в конце мероприятия игрок рассказал, как на него повлияло общение с Хави:

«Во-первых, он очень ясно изложил свои идеи. Это очень похоже на то, как было в «Манчестер Сити». Его непосредственная манера, его характер, я видел в нем свое отражение, в том числе и в том, как он играл. С самого начала у нас была очень хорошая связь. Иногда намного важнее как что-то сказано, чем что».

Как оказывается, давние товарищи Гюндогана тер Стеген и Левандовски тоже приложили к этому руку:

«Я говорил с ним [Левандовски] перед праздниками. Он рассказал мне о клубе, средиземноморском образе жизни, городе и о том, что ему нравится в «Барсе». Его слова были очень сильными, а блеск в его глазах… Может быть, это был недолгий разговор, но, он произвел на меня большое впечатление.

Тер Стеген тоже писал мне. Мы все вместе поговорили после матча сборной Германии, и я видел, как они были счастливы. Я пришел не из-за их слов, потому что уже принял решение, но они помогли».

Несмотря на то, что у «Барселоны» большие финансовые трудности, каталонцам удается добывать высококлассных игроков благодаря дару убеждения Хави. Что бы клуб без него делал.