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Агент Витора Роке сравнил своего клиента с Эндриком, который присоединится к «Реалу» в 2024 году. Класико в следующем сезоне обещает быть жарким

Андре Кюри
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Ждем бразильское противостояние!

Агент Витора Роке Андре Кюри сравнил своего клиента с 16-летним Эндриком Фелипе, который уже заключил контракт с мадридским «Реалом» и в следующем году тоже прибудет в Испанию.

«Они партнеры и конкуренты по сборной, и, очевидно, это соперничество перейдет и в класико. Единственный, о ком я могу говорить, это Витор Роке, и я думаю, что на данный момент он игрок, который готов выступать в основном составе Бразилии и играть ведущую роль.

Я надеюсь, что Эндрик хорошо проявит себя в «Мадриде», и мы увидим, как они оба сыграют в матче «Барса» — «Мадрид», — сказал Кюри в интервью SPORT, которое проходило в Сан-Паулу.

«Если вы спросите меня, кто заключил лучшую сделку, «Барса» или «Мадрид», то все совершенно ясно. Я уже говорил это в других интервью и повторю еще раз. На мой взгляд, Витор лучше, чем Эндрик.

Я всегда в своей жизни стараюсь быть беспристрастным, но, глядя на все то, что Витор делает в каждой игре «Паранаэнсе» я легко могу представить, как Витор играет под номером девять за Бразилию».

Мы все верим, что Витор наделен особым талантом, но пока мы не знаем, как оба игрока проявят себя в Европе.

С нетерпением ждем 2024 года, когда оба форварда прибудут в Испанию и сойдутся лицом к лицу в класико.

3 комментария

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Игорь Климов
Витор Роке уже более зрелый и эффективный футболист, чем Эндрик.
+4
-4
0
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TJ tigra
да он его агент, вот и хвалит.
п.с. я надеюсь роке лучше.
"злобный смайл"
+1
-1
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прощай Роналду
Гави напихает Эндрику а Роке напихает Куртуа)))
0
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