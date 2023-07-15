Придется поторопиться.

Несмотря на финансовые сложности «Барселона» активно работает на трансферном рынке — к середине июля каталонцы успели подписать Илкая Гюндогана, Витора Роке и Иньиго Мартинеса.

«Блауграна» не думает на останавливаться только на этих игроках, как ранее сообщил президент клуба Жоан Лапорта. Однако для оформления новых трансферов «Барсе» придется избавиться от как можно большего количества нынешних игроков.

По данным Diario Sport, есть шесть игроков, которых клуб хочет либо продать, либо отдать в аренду до начала предсезонного тура по США.

Клеман Лангле

«Барса» и «Тоттенхэм» работают над тем, чтобы защитник переехал в Англию на постоянной основе. Предполагается, что «шпоры» готовы заплатить за игрока около 10 миллионов евро, но каталонцы хотели бы выручить чуть больше.

Нико Гонсалес

Нико отправится в аренду, чтобы регулярно получать игровое время, и на данный момент самым вероятным пунктом назначения для юного полузащитника является «Порту». Его также могут использовать в сделке по трансферу Ориолю Ромеу, так что Нико может и остаться в Ла Лиге.

Пабло Торре

Молодой полузащитник близок к переходу в аренду в «Жирону».

Франк Кессиэ

Будущее Кессиэ пока выглядит туманным, поскольку ивуариец не хочет покидать «Барсу», но при этом, судя по всему, готов выслушать крупные предложения. Несколько итальянских клубов интересуются игроком, но они не готовы заплатить за него больше 10 миллионов.

Алекс Кольядо

«Барселона» планирует расторгнуть контракт с Кольядо, и «Бетис» с радостью готов подписать его в качестве свободного агента.

Хулиан Араухо

Ожидается, что мексиканский игрок отправится в аренду в «Лас-Пальмас». С бывшим тренером «Барсы Б» у руля клуба этот сезон может стать плодотворным для защитника. На данный момент Араухо сосредоточен на предсезонке в «Барсе», но Хави хотел бы, чтобы футболист получил опыт игры в Европе в другой команде.

Тур каталонцев по США начнется уже через неделю — в первом матче они встретятся с «Ювентусом» на стадионе Levi's в Калифорнии.