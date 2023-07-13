Рики Пуч переживает период возрождения своей карьеры после перехода в МЛС прошлым летом.

Экс-полузащитник «Барселоны», похоже, наслаждается пребыванием в Лос-Анджелесе: он забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 23 матчах за «Гэлакси». 23-летний футболист также попал в состав сборной команды звезд МЛС, которая на следующей неделе встретится с «Арсеналом».

Учитывая, что он на самом деле все еще довольно молод, Пуча спросили, думает ли он о возвращении в «Барсу».

«Это клуб моей жизни, но в «Барсе» мне не дали игрового времени, необходимого для того, чтобы почувствовать себя футболистом. Лос-Анджелес — невероятный город, и у нас очень хорошая команда, в которой я чувствую себя важным игроком», — ответил Рики.

Пуч прошел через молодежные ряды «Барселоны», попал в основной состав в 2019 году, но так и не получил шанса стать постоянным игроком ни Роналда Кумана, ни Хави, в конечном итоге он ушел в МЛС в 2022 году, забив всего пять голов в 57 матчах за «Барсу».