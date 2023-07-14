«Барселона» - один из самых прославленных клубов в мире. На протяжении всего своего существования каталонский гигант был домом для выдающихся талантов, поражавших своей игрой болельщиков на «Камп Ноу».

После ухода Месси, Суареса и Неймара, каждый из которых забил за клуб более 100 голов, в атаке «Барсы» образовалась пустота. Давайте посмотрим на нынешний состав и определим четырех лучших игроков, которые забили больше всего голов за «сине-гранатовых».

Педри – 16 голов

Вас может удивить, что Педри является четвертым лучшим бомбардиром «Барсы» в нынешнем составе, но это правда. Хотя Педри забил 16 голов, как и Серджи Роберто, ему для этого понадобилось всего 109 игр, а Серджи – 349.

Педри технически одарен, редко теряет мяч, отдает отличные передачи и продолжит делать успешную карьеру в «Барселоне».

Ансу Фати – 29 голов

Одним из многих положительных моментов того времени, когда Эрнесто Вальверде руководил «Барселоной», стало появление Ансу Фати. Испанец начал свою карьеру на «Камп Ноу», забив гол во втором своем матче в возрасте 16 лет.

Несмотря на проблемы с травмами, Фати показал, что он великолепный нападающий, на которого «Барса» сможет положиться в будущем. Не зря клуб отдал ему легендарный «10» номер самого Лео Месси. Испанец провел за «Барселону» 109 матчей и забил 29 голов.

Роберт Левандовски – 33 гола

Трансфер Роберта Левандовски в «Барселону» заполнил голевую нишу в клубе. Все его 33 гола за «Барсу» были забиты в прошлом сезоне, и он вполне может стать лучшим бомбардиром и в сезоне 2023/24.

Левандовски когда-то забил пять голов за девять минут в матче Лиги чемпионов. Поляк не молодеет, но он еще точно проведет несколько лет на высоком уровне, учитывая, насколько хорошо он заботится о себе.

Усман Дембеле – 40 голов

Усман Дембеле является лучшим бомбардиром «Барсы» в текущем составе. Он забил в общей сложности 40 голов в 185 матчах. Французу мешали травмы, но он остается в высшей степени талантливым игроком.

При большей стабильности, Дембеле мог бы еще улучшить свои голевые показатели в «Барсе» и зарекомендовать себя как один из величайших игроков на «Камп Ноу».