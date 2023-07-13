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Стала известна сумма отступных Витора Роке в «Барселоне». Она меньше, чем у Гави и Педри

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Вряд ли кто-то решится выкупить его контракт.

Как объявила на своем официальном сайте «Барселона», сумма отступных в контракте новичка Витора Роке установлена на уровне 500 млн евро.

Удивительно, но клаусула ниже, чем у Педри, Гави и даже Ансу Фати. В их контрактах она составляет 1 млрд евро.

Контракт 18-летнего бразильца начнет действовать с лета 2024 года и будет действовать до 2031 года. Бывший клуб Роке «Атлетико Паранаэнсе» получит за игрока около 40 млн евро.

3 комментария

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Вячеслав Новиков
Ответ Unknown Forusha
Да это серьезно как будто кто захочет покупать очередной дно трансфер лапорты
Во первых такие отступные норма для Испании, во вторых, с чего ты взял что дно? ты профессиональный агент?
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Alexlagodny
Народ, кто в курсе почему Роке будет в Барсе только летом следующего года? Вроде писали, что в январе .
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