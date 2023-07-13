Вряд ли кто-то решится выкупить его контракт.

Как объявила на своем официальном сайте «Барселона», сумма отступных в контракте новичка Витора Роке установлена на уровне 500 млн евро.

Удивительно, но клаусула ниже, чем у Педри, Гави и даже Ансу Фати. В их контрактах она составляет 1 млрд евро.

Контракт 18-летнего бразильца начнет действовать с лета 2024 года и будет действовать до 2031 года. Бывший клуб Роке «Атлетико Паранаэнсе» получит за игрока около 40 млн евро.