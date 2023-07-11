Есть пять вариантов.

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке переберется в «Барселону» летом 2024 года. Игрок предпочитает носить футболку под девятым номером, но пока она занята поляком Робертом Левандовски.

Сейчас в команде свободно пять номером, которые вполне могут понравиться бразильскому вундеркинду.

№12. Когда-то в «Барсе» эту футболку носил нападающий. Его звали Мартин Брэйтуэйт.

№16. Этот номер был у Миралема Пьянича.

№18. Если футболка Жорди Альбы останется свободной, нападающий может взять ее.

№ 25. В этой футболке Обамеянг забил немало голов за «Барсу».

№ 39. Роке получил этот номер, когда его подняли в первую команду «Паранаэнсе». Возможно, что его он возьмет и в «Барсе», тем более если клуб решил его сперва зарегистрировать в «Барсе Атлетик».

В конце концов, мы увидим Роке в футболке «Барселоны» под номером 9. Но это произойдет в 2026 году, когда Левандовски покинет клуб.