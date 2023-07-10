FC BARCELONA
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За три года «Барселона» подписала 11 свободных агентов. Вспоминаем всех

Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Эрик Гарсия Эрик Гарсия
Мемфис Депай Мемфис Депай
Дани Алвес Дани Алвес
Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Маркос Алонсо Маркос Алонсо
Эктор Бельерин Эктор Бельерин
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Подписание свободных агентов – отличный способ усилить команду, не погрязнув при этом в финансовых проблемах. На продаже таких игроков порой получается неплохо заработать. «Барса» не первый сезон изящно следует этому плану.

За три последних года «блауграна» подписала сразу 11 футболистов бесплатно. Попробуем вспомнить их всех.

2021 год

Серхио Агуэро, Мемфис Депай, Эрик Гарсия, Дани Алвес.

2022 год

Пьер-Эмерик Обамеянг, Франк Кессиэ, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Эктор Бельерин.

2023 год

Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес.

Гюндоган провел прекрасный сезон с «Ман Сити», получил от «горожан» предложение о продлении контракта, но предпочел перебраться в «Барселону». Опытный Мартинес пришел в «блауграну» с мощным настроем – он уже готов возглавить оборону каталонцев в грядущем сезоне.

Кто из перечисленных игроков больше остальных помог «Барсе»?

1 комментарий

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predMBAPPE
Чем дальше тем лучше качество СА))) значит в 2024 году ждем бесплатно Мбаппе)))
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