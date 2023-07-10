Подписание свободных агентов – отличный способ усилить команду, не погрязнув при этом в финансовых проблемах. На продаже таких игроков порой получается неплохо заработать. «Барса» не первый сезон изящно следует этому плану.

За три последних года «блауграна» подписала сразу 11 футболистов бесплатно. Попробуем вспомнить их всех.

2021 год

Серхио Агуэро, Мемфис Депай, Эрик Гарсия, Дани Алвес.

2022 год

Пьер-Эмерик Обамеянг, Франк Кессиэ, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Эктор Бельерин.

2023 год

Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес.

Гюндоган провел прекрасный сезон с «Ман Сити», получил от «горожан» предложение о продлении контракта, но предпочел перебраться в «Барселону». Опытный Мартинес пришел в «блауграну» с мощным настроем – он уже готов возглавить оборону каталонцев в грядущем сезоне.

Кто из перечисленных игроков больше остальных помог «Барсе»?