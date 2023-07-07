Хави вызвал на предсезонные сборы «Барселоны» 11 футболистов молодежки, утверждает Хавьер Мигель из Diario AS.

По данным журналиста, в число счастливчиков вошли: Диего Кочен, Микаил Файе, Шади Риад, Марк Касадо, Пау Прим, Унаи Эрнандес, Фермин Лопес, Ламин Ямаль, Анхель Аларкон, Эстанис Педрола и Марк Гиу.

Особое внимание стоит уделить Файе и Ямалю.

Ямаль дебютировал за основу «блауграны» в конце прошлого сезона, на тот момент парню было всего 15 лет. Недавно Ламин выступил на чемпионате Европы U-17 за юношескую сборную Испании и записал на свой счет симпатичный гол.

Файе «Барса» подписала этим летом. Сенегальский полузащитник по прозвищу «Монстр» тоже ярко выступал за сборную своей страны. Микаил успел завоевать признание фанатов каталонцев, признавшись клубу в любви.

Пожелаем юношам удачи на сборах с основной командой. Для них это огромный шанс заслужить доверие требовательного Хави.

Как вам будущее поколение «Барселоны»? Кто из игроков вызывает большее доверие?