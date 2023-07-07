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Хави включил в предсезонку 11 игроков молодежки. Среди них – новичок «Барсы»

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Эстанис Педрола Эстанис Педрола
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Шади Риад Шади Риад
Анхель Аларкон Анхель Аларкон
Фермин Лопес
Микаил Файе
Футбол Футбол

Хави вызвал на предсезонные сборы «Барселоны» 11 футболистов молодежки, утверждает Хавьер Мигель из Diario AS.

По данным журналиста, в число счастливчиков вошли: Диего Кочен, Микаил Файе, Шади Риад, Марк Касадо, Пау Прим, Унаи Эрнандес, Фермин Лопес, Ламин Ямаль, Анхель Аларкон, Эстанис Педрола и Марк Гиу.

Особое внимание стоит уделить Файе и Ямалю.

Ямаль дебютировал за основу «блауграны» в конце прошлого сезона, на тот момент парню было всего 15 лет. Недавно Ламин выступил на чемпионате Европы U-17 за юношескую сборную Испании и записал на свой счет симпатичный гол.

Файе «Барса» подписала этим летом. Сенегальский полузащитник по прозвищу «Монстр» тоже ярко выступал за сборную своей страны. Микаил успел завоевать признание фанатов каталонцев, признавшись клубу в любви.

Пожелаем юношам удачи на сборах с основной командой. Для них это огромный шанс заслужить доверие требовательного Хави.

Как вам будущее поколение «Барселоны»? Кто из игроков вызывает большее доверие?

4 комментария

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fcb812
Удачи парням ✊
+10
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Экселлент
Хоть бы из молодёжки хотя бы 1-2 человека хорошо себя проявили, без разницы кто это будет, Барсе это прям очень сейчас необходимо!
+1
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arajanarm
Пару Прим- наследник Бускетса, вот за кем надо последить
0
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RUSLAN USMANKULYYEW
Там реал покупает молодых талантов за огромные деньги. Да и барса сейчас не конкурент реала в трансферном рынке, надо это принять. Но у нас есть Ла Масия ,в трудные времена барса всегда обращалась в академию и они не подвели. По этому Барса - больше чем клуб.
0
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