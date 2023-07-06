В последние годы по финансовым причинам «Барселона» была вынуждена искать игроков без действующего контракта, чтобы не платить за трансфер. С момента назначения Жоана Лапорты ни одна команда не подписала больше свободных игроков, чем «Барса».

Вот 13 свободных агентов Лапорты за последние два года.

Эрик Гарсия

Эрик Гарсия (22 года) перешел в «Барсу» летом 2021 года из «Манчестер Сити». Центральный защитник занял место в стартовом составе, быстро создав тандем с Жераром Пике. В последнем сезоне он потерял в игровом времени, и кажется, что его будущее в «Барсе» связано с позицией опорника.

Серхио Агуэро

Агуэро (35) пришел в «Барсу» из «Сити», чтобы стать одним из лидеров команды, которая только что потеряла лучшего игрока в своей истории. Аргентинец - сильнейший нападающий Премьер-лиги и фанат каталонского клуба был в восторге от трансфера. К сожалению, пребывание Агуэро в «Барсе» продлилось всего несколько месяцев, так как форварду пришлось завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Мемфис Депай

Мемфис Депай (29) перешел в «Барсу» после того, как стал одним из лучших нападающих Лиги 1, выступая за «Лион». Голландец должен был быть ориентиром команды в атаке, но он так и не оправдал ожиданий. Депай подписал двухлетний контракт с «Барселоной», но клуб продал его всего через полтора года. Мемфис прошлой зимой перешел в «Атлетико» примерно за 3 миллиона евро.

Люк Де Йонг

Люк Де Йонг (32) прибыл в «Барсу» на правах аренды из «Севильи» в последний день летнего трансферного окна 2022 года. После продажи Антуана Гризманна в «Атлетико» «Барсе» понадобился нападающий, и тогдашний тренер команды Рональд Куман выбрал своего соотечественника. Де Йонг заслужил место в сердцах каталонцев благодаря своим голам в решающих матчах. Аренда де Йонга закончилась в июле прошлого года, и после выплаты 3 миллионов «Севилье» он вернулся в родные Нидерланды, чтобы пополнить ряды «ПСВ».

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг (34) оказался в «Барсе» зимой 2022 года, разорвав контракт с «Арсеналом». Габонец был одним из лучших игроков Премьер-лиги в последние годы, но нехватка игрового времени и не очень хорошие отношения с Микелем Артетой привели к тому, что лондонский клуб расторг контракт с нападающим. Обамеянг провел в «Барселоне» всего шесть месяцев, но для многих его подписание остается одним из лучших за последние годы. Он пришел бесплатно, выступил на отличном уровне и ушел летом, оставив 12 миллионов евро в казне «сине-гранатовых» после подписания контракта с «Челси».

Адама Траоре

Адама Траоре (27) перешел в «Барсу» из «Вулверхэмптона» тогда же, когда и Обамеянг, и Ферран Торрес, чтобы усилить линию атаки. Его первые выступления поразили болельщиков «Барселоны», он провел свою лучшую игру против «Атлетико» . Но по ходу сезона количество его игрового времени уменьшалось, и, наконец, летом он вернулся в Англию.

Дани Алвес

Дани Алвес (40) вернулся в клуб своей жизни зимой 2022 года в один из худших периодов для «Барсы». Спустя шесть месяцев клуб объявил, что Дани не будет продолжать выступать в рядах «сине-гранатовых», и после красивого трибьюта на переполненном «Камп Ноу» Алвес попрощался с «Барселоной» и отправился в Мексику.

Франк Кессиэ

Кессиэ (26) перешел в «Барселону» из «Милана» прошлым летом, чтобы дополнить полузащиту Хави. Первые месяцы были непростыми для ивуарийца, но после чемпионата мира в Катаре его результативность пошла в гору, он даже забил важнейший гол в ворота «Мадрида», почти решив исход борьбы за победу в Ла Лиге.

Андреас Кристенсен

Андреас Кристенсен (26) перешел в «Барсу» летом 2022 года из «Челси». Центральный защитник прибыл как запасной, который мог бы дать возможность отдохнуть игрокам «основы». Однако его отличная игра не оставила Хави другого выбора, кроме предоставить ему место в стартовом составе. Кристенсен стал одним из лучших центральных защитников в Европе в «Барселоне», и клуб не хочет, чтобы он уходил, хотя предложения есть.

Маркос Алонсо

Маркос Алонсо (32) — джокер «Барсы». Его универсальность была одной из причин, по которой он оказался в клубе, несмотря на свой возраст. Крайний защитник прибыл в «Барселону» прошлым летом из «Челси» в качестве теоретической замены Жорди Альбы. Однако выступления Алехандро Бальде отодвинули игрока-ветерана в центр обороны. Футболист продлил соглашение с «Барсой», о чем скоро должно быть официально объявлено.

Эктор Бельерин

Эктор Бельерин (28) вернулся домой после 12 лет в рядах «Арсенала». Травмы не позволили Бельерину завершить развитие в Англии, и в 2021 году он перешел в аренду в «Бетис», где провел отличный сезон, выиграв Кубок Испании. После чего «Арсенал» официально заявил, что он больше не будет частью клуба, и футболист отправился в «Барселону» бесплатно. Однако, всего через несколько месяцев крайний защитник собрал чемоданы, чтобы переехать в лиссабонский «Спортинг». Теперь его будущее связано с возвращением в «Бетис».

Илкай Гюндоган

Илкай Гюндоган (32) получил предложение о продлении контракта с «Ман Сити», но сделал выбор в пользу «Барсы». Полузащитник переходит в каталонский клуб после отличного сезона с «Сити», завершившегося треблом.

Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес (32) стал тринадцатым свободным агентом, которого «Барса» подписала за последние два сезона. Центральный защитник укрепит оборону команды Хави. В связи с более чем вероятной продажей Лангле «Барселоне» особенно понадобятся его услуги. Иньиго пришел из «Атлетика» в том числе и для того, чтобы и дать отдохнуть Араухо и Кристенсену, которые являются стартовыми центральными теоретиками «Барсы».