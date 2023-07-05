FC BARCELONA
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Левандовски - настоящий маньяк тренировок: уже во всю готовится к сезону в компании своей жены Аны😍🔥💪🏻

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Поляк в свои 34 года в прекрасной форме.

Роберт уже во всю готовится к новому сезону, в котором «Барселоне» предстоит отстаивать чемпионский титул. Ранее поляк мог покинуть Каталонию - как сообщал Meczyki.pl, один из саудовских клубов связывался с агентом нападающего. Футболисту предлагали зарплату в размере 150 миллионов евро в год.

Однако сам футболист не был заинтересован в этом трансфере и не стал вести переговоры. Роберт явно настроен провести мощный сезон в составе «Барсы» и начал подготовку к нему заранее - вместе со своей прекрасной женой Аной.

В прошедшем сезоне Ла Лиги форвард «Барселоны» провел 34 матча, отметившись 23 голами и 7 ассистами. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

10 комментариев

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Плацкарт Вагоныч
150 млн в год!!! Это пздц!
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Виктор Кашшаи
Ответ Homelender_666
🤡
зачем мне твоя фотография?)
+1
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ответ прощай Роналду
Левандовски в перестройке и кризисе в пол силы натянул обладателя ЗМ как г####н))))
Factos
+1
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прощай Роналду
Левандовски в перестройке и кризисе в пол силы натянул обладателя ЗМ как г####н))))
+1
-1
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fidelio
На фотографии справа, так, на минуточку, не Анна Левандовски
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Антон Карпов
Анна, автор-недоучка, Анны
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Виктор Кашшаи
Ответ прощай Роналду
Левандовски в перестройке и кризисе в пол силы натянул обладателя ЗМ как г####н))))
на минуточку, самого левого ЗМ
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