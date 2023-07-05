10 комментариев

Поляк в свои 34 года в прекрасной форме.

Роберт уже во всю готовится к новому сезону, в котором «Барселоне» предстоит отстаивать чемпионский титул. Ранее поляк мог покинуть Каталонию - как сообщал Meczyki.pl, один из саудовских клубов связывался с агентом нападающего. Футболисту предлагали зарплату в размере 150 миллионов евро в год.

Однако сам футболист не был заинтересован в этом трансфере и не стал вести переговоры. Роберт явно настроен провести мощный сезон в составе «Барсы» и начал подготовку к нему заранее - вместе со своей прекрасной женой Аной.

В прошедшем сезоне Ла Лиги форвард «Барселоны» провел 34 матча, отметившись 23 голами и 7 ассистами. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата.