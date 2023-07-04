Вингер «Барселоны» Рафинья с восхищением отозвался о Роберте Левандовски, высоко оценив его первый сезон в «Барселоне».

Поляк прошлым летом переехал в Каталонию из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. Он провел блестящий сезон, забив 33 гола в 46 матчах и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (23 гола).

Тем временем «Барселона» близка к подписанию 18-летнего нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе».

Рафинья ответил на вопрос Mundo Deportivo о том, сможет ли Роке заменить Левандовски:

«Это естественный закон жизни и футбола. Наступает время, когда великие игроки уступают место молодежи. Роберту еще многое предстоит отдать футболу. Он провел отличный сезон в свой первый год в «Барсе», он стал лучшим нападающим в Ла Лиге, и если он не забил больше голов, то только из-за невезения».