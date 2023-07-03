Ради шанса откажется от отпуска.

Молодой игрок «Барселоны» Алеиш Гарридо дебютировал в составе первой команды в прошедшем сезоне, и теперь он явно готов к большему. Игрок дал полное страсти интервью Radio Catalunya, где рассказал о своих ожиданиях от нового сезона.

19-летний полузащитник сейчас выступает в составе сборной Испании U-19, но уже скоро его будут ждать на предсезонке в Каталонии — Хави вызвал его на подготовку с первой командой. В интервью Гарридо признался, что у него будет всего четыре дня отпуска, но он не собирается просить о большем:

«Когда я вернусь из сборной, у нас уже будет предсезонка, и я здесь не для того, чтобы просить об отпуске. Ничто не сравнится с предсезонкой с первой командой. Одно дело получить вызов на игру, а другое — провести недели со своими кумирами, познакомиться с ними и сражаться на каждой тренировке и в каждой игре, чтобы однажды получить место в команде».

Недавно Гарридо подписал с клубом соглашение до 2025 года, которое включает в себя пункт о выкупе в размере 400 миллионов евро. Юный игрок доволен тем фактом, что другие клубы не захотят на него претендовать:

«Это страшный пункт, но таким образом меня никто не сможет подписать. Это означает, что клуб мне очень доверяет и что следующие два года я отсюда не уйду. В любом случае для меня было совершенно ясно, что я хочу остаться в «Барсе».

Гарридо давно дружит с Гави, который уже второй сезон выступает за взрослую команду, и игрок признался, что на данный момент его главная цель — играть со своим другом за «Барселону» на высшем уровне:

«Мы давно дружим и хорошо ладим. У нас до сих пор очень близкие отношения.

Раньше мы думали о том, чтобы играть вместе в основном составе, но этого очень сложно добиться. Но он смог, и теперь дело за мной».

Гарридо впервые сыграл за «Барсу» в матче против «Эльче», заменив Ансу Фати под конец встречи. Теперь он получит шанс проявить себя на предсезонке.

Пробиться в первую команду — действительно непростая задача в «блаугране», особенно если ты полузащитник. Ему придется проявить себя на фоне таких ключевых игроков, как Гави, Педри, Френки де Йонг и новоприбывший Илкай Гюндоган.

Но с таким желанием у него все может получиться!