FC BARCELONA
Блог

«Барселона» готова включить одного из своих игроков в сделку по Ориолю Ромеу. Каталонцы могут расстаться с кем-то из молодежи

Нико Гонсалес Нико Гонсалес
Пабло Торре Пабло Торре
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Алекс Кольядо Алекс Кольядо
Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
Футбол Футбол

Пойдут на все, лишь бы уговорить «Жирону».

«Барселона» готова включить одного из своих молодых игроков в сделку по Ориолю Ромеу, сообщает журналист Sport Ферран Корреас.

Каталонцы заинтересовались 31-летним опорником после неудачи с Марцело Брозовичем. Полузащитник провел отличный сезон в «Жироне» и теперь имеет все шансы попасть на «Камп Ноу», если клубы договорятся.

У «блауграны», как отмечает Корреас, прекрасные отношения с «Жироной», и поэтому она готова изучить все возможные варианты и не исключает включения в сделку одного из своих футболистов, если он приглянется «бело-красным». В составе команды Хави есть несколько игроков, которых клуб может предложить в обмен на Ромеу, в том числе Нико Гонсалес, Алекс Кольядо и Пабло Торре.

Клаусула Ориоля составляет 10 миллионов евро, но, включив своего футболиста в сделку, «Барса» может подписать его за 5 миллионов или меньше.

 

Сообщалось, что Ромеу взволнован перспективой возвращения в «Барселону» и уже дал «блаугране» зеленый свет. Но, чтобы этот трансфер состоялся, клубам нужно договориться друг с другом.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий