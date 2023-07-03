Пойдут на все, лишь бы уговорить «Жирону».

«Барселона» готова включить одного из своих молодых игроков в сделку по Ориолю Ромеу, сообщает журналист Sport Ферран Корреас.

Каталонцы заинтересовались 31-летним опорником после неудачи с Марцело Брозовичем. Полузащитник провел отличный сезон в «Жироне» и теперь имеет все шансы попасть на «Камп Ноу», если клубы договорятся.

У «блауграны», как отмечает Корреас, прекрасные отношения с «Жироной», и поэтому она готова изучить все возможные варианты и не исключает включения в сделку одного из своих футболистов, если он приглянется «бело-красным». В составе команды Хави есть несколько игроков, которых клуб может предложить в обмен на Ромеу, в том числе Нико Гонсалес, Алекс Кольядо и Пабло Торре.

Клаусула Ориоля составляет 10 миллионов евро, но, включив своего футболиста в сделку, «Барса» может подписать его за 5 миллионов или меньше.

Сообщалось, что Ромеу взволнован перспективой возвращения в «Барселону» и уже дал «блаугране» зеленый свет. Но, чтобы этот трансфер состоялся, клубам нужно договориться друг с другом.