Верят в свой бриллиант.

Некоторое время назад «Барса» договорилась с «Атлетико Паранаэнсе» о переходе Витора Роке за 35 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов, по информации от различных журналистов.

Однако, как утверждает Роджер Торелло, журналист Mundo Deportivo, бразильский клуб настоял на двух дополнительных пунктах в соглашении.

«Барса» должна будет выплатить бонус «Атлетико Паранаэнсе», если Роке войдет в тройку финалистов в борьбе за «Золотой мяч», а также еще один бонус, если нападающий выиграет награду.

«Благурана» согласилась с этим пунктом, поскольку это был единственный способ снизить платеж за игрока, учитывая, что «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» предлагали больше денег, чем каталонцы.

Несмотря на то, что все стороны достигли соглашения, не факт, что Витор Роке переедет на «Камп Ноу» этим летом. Прежде чем покупать игрока, клубу нужно кого-то продать, а также позаботиться о том, чтобы Ла Лига зарегистрировала бразильского нападающего.