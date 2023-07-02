«Барселона» начала работать с составом, а заодно разбираться с финансами.

Команду уже покинули Альба и Бускетс. Ветераны входили в тройку самых высокооплачиваемых игроков «блауграны». Из аренды в столицу Каталонии вернулись некоторые футболисты. Не будем забывать, что «Барса» подписала Гюндогана.

С учетом состоявшихся переходов топ самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны», по данным ресурса Capology, выглядит так:

1. Френки де Йонг – 18 млн евро (после вычета налогов, зарплата в год);

2. Роберт Левандовски – 10 млн евро;

3. Илкай Гюндоган – 9 млн евро;

4. Ансу Фати – 6,7 млн евро;

5. Жюль Кунде – 6,5 млн евро;

6. Рафинья – 6 млн евро;

7. Усман Дембеле – 5,76 млн евро;

7. Клеман Лангле – 5,76 млн евро;

9. Ферран Торрес – 4,8 млн евро;

10. Педри – 4,5 млн евро.

Состоявшиеся трансферы, возвращение игроков из аренды и уход футболистов – лишь начало работы «Барселоны» в это летнее трансферное окно.

В команде, например, вряд ли задержится Лангле. Клемана, скорее всего, выкупит «Тоттенхэм», за который он в прошедшем сезоне выступал на правах аренды.

С «блауграной» могут расстаться Торрес и Фати. Ферраном интересуются в АПЛ, а с Ансу ситуация кажется крайне неопределенной. Полузащитник уходить не хочет, Лапорта называет его неприкосновенным, но в дело внезапно может вмешаться импульсивный отец игрока.

Каталонцы также ищут новых футболистов. Бускетс покинул команду, теперь Хави необходим качественный полузащитник, находящийся в топовой форме. Параллельно с этим Деку работает над переходом Гюлера.

Важная часть летней работы каталонцев – разгрузка бюджета и зарплатной ведомости. На данный момент «Барса» зарегистрировала в Ла Лиге всего 13 футболистов. Еще многое предстоит сделать.

Кто из перечисленных игроков покинет клуб до старта сезона? Кто летом присоединится к «блаугране»?