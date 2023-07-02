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Гюндоган третий. Топ самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» с учетом летних трансферов

Педри Педри
Клеман Лангле Клеман Лангле
Ферран Торрес Ферран Торрес
Усман Дембеле Усман Дембеле
Рафинья Диас Рафинья Диас
Жюль Кунде Жюль Кунде
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Ансу Фати Ансу Фати
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«Барселона» начала работать с составом, а заодно разбираться с финансами.

Команду уже покинули Альба и Бускетс. Ветераны входили в тройку самых высокооплачиваемых игроков «блауграны». Из аренды в столицу Каталонии вернулись некоторые футболисты. Не будем забывать, что «Барса» подписала Гюндогана.

С учетом состоявшихся переходов топ самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны», по данным ресурса Capology, выглядит так:

1. Френки де Йонг – 18 млн евро (после вычета налогов, зарплата в год);

2. Роберт Левандовски – 10 млн евро;

3. Илкай Гюндоган – 9 млн евро;

4. Ансу Фати – 6,7 млн евро;

5. Жюль Кунде – 6,5 млн евро;

6. Рафинья – 6 млн евро;

7. Усман Дембеле – 5,76 млн евро;

7. Клеман Лангле – 5,76 млн евро;

9. Ферран Торрес – 4,8 млн евро;

10. Педри – 4,5 млн евро.

Состоявшиеся трансферы, возвращение игроков из аренды и уход футболистов – лишь начало работы «Барселоны» в это летнее трансферное окно.

В команде, например, вряд ли задержится Лангле. Клемана, скорее всего, выкупит «Тоттенхэм», за который он в прошедшем сезоне выступал на правах аренды.

С «блауграной» могут расстаться Торрес и Фати. Ферраном интересуются в АПЛ, а с Ансу ситуация кажется крайне неопределенной. Полузащитник уходить не хочет, Лапорта называет его неприкосновенным, но в дело внезапно может вмешаться импульсивный отец игрока.

Каталонцы также ищут новых футболистов. Бускетс покинул команду, теперь Хави необходим качественный полузащитник, находящийся в топовой форме. Параллельно с этим Деку работает над переходом Гюлера.

Важная часть летней работы каталонцев – разгрузка бюджета и зарплатной ведомости. На данный момент «Барса» зарегистрировала в Ла Лиге всего 13 футболистов. Еще многое предстоит сделать.

Кто из перечисленных игроков покинет клуб до старта сезона? Кто летом присоединится к «блаугране»?

4 комментария

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atomio
наследие Барто в топ-1 это жуть ))
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Alibaba51
У Де Йонга зарплата зашкаливает, можно было бы в два раза сократить
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Вячеслав Новиков
Ну он заслуживает, топ игрок
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прощай Роналду
Фиг уже с ДеЙонга он откладывал зп, Лангое "6!" ска после уплаты налогов!!!!
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