Наступило 1 июля и трансферное окно в Европе открылось. Некоторые из футболистов, чьи контракты истекли, на самом деле являются игроками мирового класса.

Мы составили список лучших, которые сейчас находятся без клуба – среди них много знакомых имен.

Милан Шкриньяр

Альтернатива Иньиго Мартинесу – почему нет? Словацкий центральный защитник определенно является одним из лучших доступных защитников на рынке. Однако его финансовые запросы будут более приемлемыми, чем у Иньиго, так как он близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Даичи Камада

Японский плеймейкер был в огне, когда «Айнтрахт» разбирался с «Барселоной» в Лиге Европы-2021/22.

«Барса» была заинтересована в приобретении 26-летнего игрока в качестве свободного агента, однако сейчас он гораздо ближе к переходу в «Милан».

Марко Асенсио

Несколько месяцев назад испанца связывали с «Барсой». Несмотря на все договоренности с «ПСЖ», 27-летний Асенсио уже долгое время ждет завершения сделки. У каталонцев еще есть время переманить игрока.

Уилфрид Заа

30-летняя легенда «Кристал Пэлас» был весьма результативен на протяжении многих сезонов в АПЛ, играя при этом в среднем клубе.

Похоже, что у него впереди еще несколько лет на высоком уровне, но все указывает на то, что он подпишет контракт с одним из клубов саудовской лиги.

Роберто Фирмино

В прошлом сезоне легенда «Ливерпуля» забил 13 голов и отдал 5 ассистов, но всем очевидно, что его пик прошел. «Барса» рассматривала Фирмино в качестве плана Б на случай неудачной сделки с Витором Роке. Бобби готов к переезду в Саудовскую Аравию, и вряд ли что-то поменяется.