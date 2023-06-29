Полузащитнику повезло, что у него все получилось.

Ответ Френки де Йонга на вопрос, кем бы он мог работать, если бы не сложилась его футбольная карьера, рассмешил Роберта Левандовски чуть ли не до слез.

Де Йонг, рожденный в 1997 году, начал играть в футбол с самого детства — он присоединился к молодежной академии «Виллема» в 2004 году. И за прошедшие 19 лет он стал одним из самых впечатляющих полузащитников в Европе.

Карьера Френки развивалась стремительно, и ему никогда не нужен был запасной план на будущее. Поэтому, когда его спросили, кем он мог бы стать, если не футболистом, нидерландец ответил:

«Безработным».

Ответ застал Левандовски врасплох, и он чуть не упал со стула от смеха. При этом сам поляк был уверен, что де Йонг мог бы добиться успеха, став юристом.

Хорошо, что Френки теперь не придется об этом переживать.