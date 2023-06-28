FC BARCELONA
Блог

Знакомьтесь, Андреа Далмау - девушка Мунира Эль-Хаддади, который когда-то считался главным талантом академии «Барселоны» 🔥🔥🔥

Барселона Барселона
Мунир Эль-Хаддади Мунир Эль-Хаддади
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Хетафе Хетафе
Футбол Футбол

Испанская актриса и модель скрашивает будни нападающего в «Хетафе».

Мунир оказался в «Барсе» довольно поздно - аж в 16 лет, но сразу же начал забивать пачками и заработал репутацию одного из главных талантов академии.

В первом сезоне он забил за вторую юношескую команду клуба 22 гола, чем помог ей выиграть чемпионство. На второй год Мунир продолжил забивать и взял второй титул подряд.

Во второй половине сезона 2013/14 Мунир был переведен в «Барселону B» и вскоре выиграл юношескую Лигу УЕФА, став лучшим бомбардиром турнира.

Уже в следующем сезоне дебют за первую команду «Барсы» и вызов в сборную Испании. Интересно, что через несколько лет в 2021 году Мунир добился исключения от ФИФА - ему, несмотря на «заигранность» за Испанию, разрешили сменить футбольное гражданство - теперь он игрок сборной Марокко.

Всего за первую команду «Барселоны» Мунир сыграл 33 матча, забив в них 5 голов. Вскоре последовала аренда в «Валенсию», затем в «Алавес» и полноценный переход в «Севилью».

Почти везде Мунир неплохо забивал, но звездой первой величины не стал. Сейчас марокканец выступает за «Хетафе» и встречается с испанской актрисой и моделью Андреа Далмау.

Девушке 21 год, у нее более 200 тысяч подписчиков в инстаграме, известность она приобрела благодаря многочисленным фото в бикини.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кулёс
Странно, но мордашка не по фигуре.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
misshud
Странно, но грудь не по фигуре) Лицо приятное и настоящее, а не ботоксная уточка дональд)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mitya78
На Касаткину, как ни странно, похожа лицом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ misshud
Странно, но грудь не по фигуре) Лицо приятное и настоящее, а не ботоксная уточка дональд)
У неё всё впереди, 21 год - будут и уточки дональд, поночки итд)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
Лицо хазбика какого-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
21 год, я бы мог дать ей меньше, мордашка моложавая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ Mitya78
На Касаткину, как ни странно, похожа лицом.
Скорее на Елену Великанову из "Самого лучшего фильма"
https://www.google.com/search?q=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3iDc1KEjJUAKzywsNqooqtCSzk6300zJzcsFEfHFqUWZqsVVyYnHJIlb5C1Mv7L6w9cLeCxsULkwCMnZf2HFh14UNQIF9FzZd2LCDlREAvbzv9loAAAA&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitseL1yOX_AhWus4sKHVlSB5IQ0pQJegQICxAB&biw=1024&bih=625&dpr=1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий