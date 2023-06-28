8 комментариев

Испанская актриса и модель скрашивает будни нападающего в «Хетафе».

Мунир оказался в «Барсе» довольно поздно - аж в 16 лет, но сразу же начал забивать пачками и заработал репутацию одного из главных талантов академии.

В первом сезоне он забил за вторую юношескую команду клуба 22 гола, чем помог ей выиграть чемпионство. На второй год Мунир продолжил забивать и взял второй титул подряд.

Во второй половине сезона 2013/14 Мунир был переведен в «Барселону B» и вскоре выиграл юношескую Лигу УЕФА, став лучшим бомбардиром турнира.

Уже в следующем сезоне дебют за первую команду «Барсы» и вызов в сборную Испании. Интересно, что через несколько лет в 2021 году Мунир добился исключения от ФИФА - ему, несмотря на «заигранность» за Испанию, разрешили сменить футбольное гражданство - теперь он игрок сборной Марокко.

Всего за первую команду «Барселоны» Мунир сыграл 33 матча, забив в них 5 голов. Вскоре последовала аренда в «Валенсию», затем в «Алавес» и полноценный переход в «Севилью».

Почти везде Мунир неплохо забивал, но звездой первой величины не стал. Сейчас марокканец выступает за «Хетафе» и встречается с испанской актрисой и моделью Андреа Далмау.

Девушке 21 год, у нее более 200 тысяч подписчиков в инстаграме, известность она приобрела благодаря многочисленным фото в бикини.