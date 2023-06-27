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Фанаты «Барсы» могут расслабиться: 34-летний Левандовски пашет в зале даже в отпуске – выложил фото с женой

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Прошлым летом Роберт Левандовски перешел в «Барсу» – если тогда были люди, сомневающиеся в этом переходе из-за возраста поляка, то сейчас найти таких будет крайне сложно. В прошедшем сезоне 34-летний Левандовски наколотил 33 мяча и забрал «Пичичи» – награду лучшему бомбардиру Ла Лиги.

Сейчас у футболистов отпуск, но Роберт не перестает работать – во вторник он выложил фото с женой Анной из тренажерного зала.

А вот и более близкий взгляд:

Фанаты «Барсы», вероятно, очень рады, что их нападающий пашет в зале даже в отпуске.

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