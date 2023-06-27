12 комментариев

Не верит в свои силы?

По данным издания El Nacional, юный хавбек «Барселоны» Гави недоволен тем, что «Барселона» подписала Илкая Гюндогана. Он беспокоится, что Хави усадит его на скамейку запасных.

Как считает испанец, главный тренер видит полузащиту «Барсы» в следующем составе: Гюндоган, Де Йонг и Педри. Для него место если и найдется, то играть придется намного реже. Хавбек только недавно продлил контракт с каталонцами и теперь пытается смириться с новым опытным и сильным конкурентом.

Новый контракт был подписан еще в январе, но тогда Ла Лиге отказалась его зарегистрировать из-за превышения «Барселоной» лимита заработной платы. Клубу пришлось расторгнуть контракт с Жорди Альбой, а также отпустить Серджи Бускетса.

Илкай Гюндоган официально перешел в «Барсу» в понедельник. 30 июня он станет свободным агентом, а последние сезоны он проводил в «Сити».