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Гюндоган официально стал игроком «Барселоны». Один из игроков основы клуба недоволен этим трансфером

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Не верит в свои силы?

По данным издания El Nacional, юный хавбек «Барселоны» Гави недоволен тем, что «Барселона» подписала Илкая Гюндогана. Он беспокоится, что Хави усадит его на скамейку запасных.

Как считает испанец, главный тренер видит полузащиту «Барсы» в следующем составе: Гюндоган, Де Йонг и Педри. Для него место если и найдется, то играть придется намного реже. Хавбек только недавно продлил контракт с каталонцами и теперь пытается смириться с новым опытным и сильным конкурентом.

Новый контракт был подписан еще в январе, но тогда Ла Лиге отказалась его зарегистрировать из-за превышения «Барселоной» лимита заработной платы. Клубу пришлось расторгнуть контракт с Жорди Альбой, а также отпустить Серджи Бускетса.

Илкай Гюндоган официально перешел в «Барсу» в понедельник. 30 июня он станет свободным агентом, а последние сезоны он проводил в «Сити».

12 комментариев

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Kaloyan Yalamov
Главное это писать. Всегда найдется чего. День прошел не зря.
+9
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TAGAY
Гави по любому будет в основе, на данный момент они с Педри 100% основа, Гюндо , Френки и потенциальный новичок-опорник будут ротироваться по чаще. Гави машина прессинга, плюс очень хорош в контроле мяча, может выдать пас как левой так и правой, как и протащить на дриблинге, а Педри вылитый Иньеста, и он уже сейчас один из лучших ЦПЗ в мире. так что по спортивному принципу их в скамейку не отправишь, если только травмы или тараканы в голове Хави не отравит их на скамейку то бояться нечего.
+8
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+8
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Александр Р
Тут скорее де Йонг должен напрягаться , он самый слабый после Гюндогана, Педри и Гави
+4
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+4
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TAGAY
Ответ Александр Р
Тут скорее де Йонг должен напрягаться , он самый слабый после Гюндогана, Педри и Гави
не надо недооценивать Френки, он очень хорош, и я уверен будь он в Сити а Гюндо в Барсе было бы ситуация совсем иначе и сейчас Френки ценился бы куда больше чем Гюндо. на данный момент имхо Френки лучше Гюндо, но в рабочей системе Пепа немец(турек) выглядел ярче но это чисто из за тренеров, Хави плохо ставит позиционную игру и вся игра устроена с навесами с фланга. тогда как у Пепа выстроена отличная позиционная атака, и там Гюндо было легче проявить себя нежели Френки в прямолинейной Барсе Хави
+3
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Вячеслав Новиков
Опять какие-то предположения, прикольная работа выдумывать новости
+2
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Aymammet Baylyyew
Очередной болтовня прошлом сезоне он играл на основе среди де енг педри буси роберто кесие в этом году буси нет кесие вполне может покинуть клуб у гави хороший конкурентоспособности я думаю что ему пофиг кто придёт он останется основным ещё много лет
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lizarazu
Конкуренция, да и Илкай уже не молод, а Гави как хотел? Ему красную ковровую дорожку постелить? :)
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& Co1366
Нормальная конкуренция, зря Гави кипишует.
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Alibaba51
больше должен беспокоиться Де Йонг, у него зарплата сейчас в три раза больше, чем у Гюндогана. а про Гави это журналисты придумали
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predMBAPPE
Надо просто выбить Гюндо из основы и всё) только не битой а уровнем игры)
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XavIniesta2008-2015
Гави будет левого вингера играть и смещаться в центр, формируя квадрат а центре поля с Педри, Френки и Гюндоганом. Я бы скорее беспокоился, насколько роль разыгрывающего опорника реализует потенциал немца. Он хорош в любой роли, но в Сити лучше всего играл ближе к атаке и будучи скрытым форвардом
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Александр Р
Ответ TAGAY
не надо недооценивать Френки, он очень хорош, и я уверен будь он в Сити а Гюндо в Барсе было бы ситуация совсем иначе и сейчас Френки ценился бы куда больше чем Гюндо. на данный момент имхо Френки лучше Гюндо, но в рабочей системе Пепа немец(турек) выглядел ярче но это чисто из за тренеров, Хави плохо ставит позиционную игру и вся игра устроена с навесами с фланга. тогда как у Пепа выстроена отличная позиционная атака, и там Гюндо было легче проявить себя нежели Френки в прямолинейной Барсе Хави
Не соглашусь. 1 . Хави отлично ставит позиционную игру , но у него ограничены ресурсы и ему приходится иметь дело с теми кто есть , как например Френки - парень без фантазии, отсюда и берутся бесконечные навесы . Единственная креативная сила это Педри, когда его нет , начинается игра в навесы. Френки не совсем про позиционный футбол , он скорее про продвижение мяча на дриблинге, да, он хорош , но ему нужен постоянный подстраховщик , тк при ошибке - голевой момент. В Барсе выполнять роль подстраховки для Френки некому тк они сами по себе сильные игроки именно в позиционке , Гави великолепно понимает принципы такого футбола , в ламассии этому учат с малых лет, Педри - вундеркинд, А Гюндо - опытный мастер. А чтобы раскрыть лучшие качества Френки , нужно перестроить под него команду и пожертвовать лучшими качествами тех же Гави , Педри , Гюндо, чтобы вместо комбинаций и позиционного продвижения мяча , бежал Френки и всех обводил. Ну думаю всем понятно что он этого не стоит , а в других качествах он раскрывается весьма средне, только если соперник играет в подходящем ему стиле .
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