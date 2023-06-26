После всего, что я пережил, я могу сказать, что если я когда-нибудь вернусь в «Барсу», то только потому, что они искали лучшего нападающего в Европе. И я буду работать ради этого», - сказал Ферран Жуджла в интервью The Athletic.

Жуджла выдал еще одно доказательство того, что он полон решимости стать одним из лучших. Экс-форвард «Барсы» Б забил 15 голов и отдал 8 результативных передач за «Брюгге» после трансфера прошлым летом.

Напомним, «Барселона» решила продать нападающего молодежки за 5 млн евро после того, как он неубедительно сыграл в нескольких играх за основу.