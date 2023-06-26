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«Если вернусь в «Барсу», то потому, что они искали лучшего нападающего в Европе». Экс-игрок каталонцев сделал мощное заявление

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После всего, что я пережил, я могу сказать, что если я когда-нибудь вернусь в «Барсу», то только потому, что они искали лучшего нападающего в Европе. И я буду работать ради этого», - сказал Ферран Жуджла в интервью The Athletic.

Жуджла выдал еще одно доказательство того, что он полон решимости стать одним из лучших. Экс-форвард «Барсы» Б забил 15 голов и отдал 8 результативных передач за «Брюгге» после трансфера прошлым летом.

Напомним, «Барселона» решила продать нападающего молодежки за 5 млн евро после того, как он неубедительно сыграл в нескольких играх за основу.

Official: Ferran Jutgla leaves Barcelona for Club Brugge - Football España

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