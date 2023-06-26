«Имело смысл переходить только в один клуб – в «Барселону», - заявил Илкай Гюндоган Player's Tribune.

«С детства я мечтал однажды надеть «сине-гранатовую» футболку. Я уверен, что смогу провести еще несколько лет на высоком уровне, я хочу помочь «Барселоне» вернуться на вершину, как клуб того заслуживает».

«Я смогу снова встретиться с моим старым другом Левой, и я очень рад, что буду играть под руководством тренера, которым давно восхищаюсь. Когда мы с Хави говорили о проекте, то все было естественно. Я понял, что мы во многом похожи, мы одинаково видим игру».

«Я знаю, что в «Барселоне» будет много давления, но мне это нравится. Я люблю выходить из зоны комфорта. Я не стремился облегчить себе жизнь, я хотел получить новый вызов, поэтому я здесь. Жду не дождусь, когда смогу сыграть в футболке «Барселоны».

Каталонский клуб подтвердил подписание Илкая Гюндогана, чей контракт с «Ман Сити» завершился. 32-летний полузащитник забил 11 голов и сделал 7 результативных передач за «Сити» в прошлом сезоне.