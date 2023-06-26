Звезда «Барселоны» Роберт Левандовски был замечен вместе с женой Анной на фестивале в Сан-Хуане. Польский нападающий наслаждается отдыхом после завершения сезона 2022/23.

«Барса» опубликовала в Твиттере фотографию, на которой пара отлично проводит время.

Роберт Левандовски перешел в «Барселону» прошлым летом из мюнхенской «Баварии». С тех пор он стал лидером атаки «Барсы».

Поляк забил 33 гола и отдал восемь результативных передач в 46 играх в разных соревнованиях и помог «Барселоне» выиграть Ла Лигу впервые за четыре года.