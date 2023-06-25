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«Муж узнал об этом из прессы»: жена Левандовского рассказала, что ей предложили выступить в ММА

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В подкасте WojewodzkiKedzierski жена Роберта Левандовского, Анна, рассказала, что отказалась от боя, предложенного ей KSW – польской организацией ММА:

«Я пила кофе со Славомиром Пешко, именно он посоветовал мне попробовать что-то новое. Он подсчитал, что на подготовку к участию в ММА может уйти примерно два года. Я сказала, что сперва обсужу этот вопрос с мужем. Когда я ушла со встречи, информация уже появилась в СМИ.

Роберт узнал это из прессы. Он сразу позвонил мне и спросил, что это за шутки. Я сказала ему, что если бы не была его женой, то, скорее всего, согласилась бы на нечто подобное».

Анна – экс-каратистка. За свою карьеру девушка в разных соревнованиях завоевала 38 медалей, включая три награды чемпионата мира. Анна может похвастаться черным поясом.

Сейчас жена Роберта посвятила себя бизнесу и продвижению здорового образа жизни. У девушки есть собственный бренд Foods by Ann, компания специализируется на продаже различных пищевых добавок.

Пожалуй, самая спортивная семья Польши.

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