Вряд ли в ближайшее время это число уменьшится.

По подсчетам испанского ресурса Sport.es до 50 игроков, прошедших через молодежную или резервную команды «Барселоны», в этом сезоне выступали в Ла Лиге. Это были как ветераны типа Серджи Бускетса или Пепе Рейны, так и молодые футболисты − Гави и Илайша Мориба.

«Барса» − великий поставщик кадров для испанского футбола. Только в трех командах, игравших в Ла Лиге сезона-2022/2023, − «Мадриде», «Атлетико» и «Атлетике», не было хотя бы одного игрока, прошедшего через молодежную систему «блауграны». Даже если это был последний этап, то есть, резерв.

Таким образом, около пятидесяти игроков первой команды объединены «Барсой»: одни провели годы за тренировками в Ла Масии, другие поиграли за «Барсу Б», но все они связаны с каталонским клубом.

Очевидно, что самое большое представительство было у самой «Барселоны», которая делегировала в список сразу десять игроков. Это были и ветераны в лице Жорди Альбы и Серджи Бускетса, а также Алекс Бальде, показавший впечатляющую форму.

В этом сезоне Хави позволил дебютировать некоторым новым именам: Анхель Аларкон, Шади Риад, Алеиш Гарридо, а также вундеркинд Ламин Ямаль.

Самые яркие примеры игроков, которые пробились из самых низов, из команды «Эскола», относящейся к академии, это Эктор Бельерин и Эрик Гарсия. Только нескольким избранным удалось пройти такой путь, а не пойти по другим испанским командам.

Возможно, мало кто помнит, что форвард «Севильи» Рафа Мир прошел через академию «Барсы», а его партнер по команде Эрик Ламела мог оказаться в Каталонии в 2004 году. Или что вратарь «Эльче» Эдгар Бадия начинал в школе «Алевин Б», а затем оказался в «Корнелье», еще одной команде молодежной академии, из которой каждый год выходят отличные игроки.

Нет недостатка и в примечательных случаях, таких как Пепе Рейна, который сделал большую карьеру за пределами «Барселоны». Сейчас ему 40 и он продлил контракт с «Вильярреалом». Когда ему было 13 лет, он перебрался из Мадрида в Ла Масию, чтобы играть за клуб, в котором его отец Мигель также был вратарем.

Трое их этих «кантерано», Нико, Кольядо и Абде, играли в аренде в «Валенсии», «Эльче» и «Осасуне» соответственно. Марокканец пришел уже в резервную команду, как и «азулграна» Араухо, Фали и Лосано («Кадис»), Куэнка и Фемения («Вильярреал», Онгла («Вальядолид»), Гумбау («Эльче»), Акиеме («Альмерия») или Руис де Галаррета («Мальорка»). Все последние выступали за «Барсу Атлетик».

Серхи Гвардиола из «Кадиса» был близок к основной команды «Барселоны». Парень подписал контракт, но был игроком «Барсы» всего несколько часов. Это произошло в декабре 2015 года, когда были найдены некоторые оскорбительные твиты прошлых лет, что привело к решению о немедленном уходе.

Форвард по итогу не попал в «список пятидесяти», но другие смогли. Теперь у нас есть неопровержимое доказательство того, что Ла Масия жива как никогда, и что многие клубы пользуются её игроками.