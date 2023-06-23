💰🙅 Левандовски отказался от умопомрачительного предложения из Саудовской Аравии. Роберт мог зарабатывать гораздо больше Бензема, но хочет играть только в «Барсе»
Польский журналист Томаш Влодарчик сообщает, что Роберт Левандовски получил сумасшедшее предложение из Саудовской Аравии.
35-летний нападающий мог бы зарабатывать около €150 млн в год. Это даже больше, чем Карим Бензема в «Аль-Иттихаде», который получает примерно €100 млн в год.
Источник, однако, утверждает, что нападающий «Барселоны» даже не планирует начинать переговоры с представителями Ближнего Востока.
Его позиция тверда: он хочет играть только в «Барселоне».
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