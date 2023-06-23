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Жена Дани Алвеса опубликовала загадочное сообщение в социальных сетях после интервью футболиста из тюрьмы

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Джоана Санс сделала загадочный пост в социальных сетях после того, как Дани Алвес недавно дал интервью из тюрьмы. Футболист находится в тюрьме по обвинению в сексуальном насилии, которое произошло в ночном клубе Барселоны в конце прошлого года.

«Впечатляет, как ты открываешь глаза на друзей-мужчин», – девушка сделала репост высказывания в сториз.

Согласно AS Tikitakas, Санс был недовольна тем, что Алвес упомянул его в недавнем интервью. Однако бывший игрок «Барселоны» ранее заявлял, что жена — единственный человек, перед которым он должен извиниться:

«Единственный человек, перед которым я должен извиниться, — это моя жена Джоана Санс. Женщина, на которой я женился восемь лет назад, до сих пор женат и надеюсь прожить с ней всю свою жизнь».

«Я уже лично просил у нее прощения здесь, в тюрьме, но должен сделать это публично, потому что история публичная, обида публичная, и она заслуживает этих публичных извинений. Это время было есть и будет очень тяжелым для нее».

4 комментария

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Северный болельщик
Хорошо, держите в курсе
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kunimaster
Автор хоть сама читал новость?
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killerlook
"Впечатляет, как ты открываешь глаза на друзей-мужчин" - Дани проверить бы, не появились ли у него рогоподобные образования на голове
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Эксперт Спортс
Ответ Северный болельщик
Хорошо, держите в курсе
Очень очень спортивная тема
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