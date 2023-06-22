К старту следующего сезона «Барсе» необходимо снизить зарплатную ведомость до 450-470. Сообщалось, что фонд заработной платы «блауграны» составляет примерно 530 млн евро.

Каталонцам еще есть, над чем работать. Летом команду могут покинуть 10 футболистов. Кого-то «Барса» может отправить в аренду, а кого-то продать. Если клуб справится с задачей и снизит зарплатную ведомость, то у «блауграны» не будет проблем с регистрацией новичков, а также команда избежит санкций со стороны Ла Лиги.

10 игроков, которые могут покинуть «Барселону» этим летом

1. Эрик Гарсия. Защитник потерял место в составе. По данным Diario Sport, «Барса» готова отпустить игрока, которым интересуется миланский «Интер».

2. Ферран Торрес. За полузащитника «блауграна» хочет получить минимум 40 млн, сообщает Mundo Deportivo. При этом по данным Marca, Хави предпочитает продать Фати, но оставить в команде Торреса.

3. Ансу Фати. Юноша не хочет покидать столицу Каталонии. Только у Жорже Мендеша, его агента, другое видение будущего Ансу, сообщает Diario Sport. К началу сезона произойти может всякое.

4. Франк Кессиэ. По информации Diario Sport, за ивуарийца «блауграна» хочет выручить не менее 30 млн евро. Хави согласен обменять Кессиэ на Брозовича, пишет Sport.

5. Самюэль Умтити. Защитник едва успел вернуться из аренды в «Лечче», но в «Барселоне» он задержится вряд ли. По данным Diario Sport, Умтити интересуется «Лион».

6. Нико Гонсалес. «Барса» может вновь отправить юношу в аренду. По данным инсайдера Жерара Ромеро, Нико интересен «Сосьедаду».

7. Абде Эззальзули. Как утверждает Diario Sport, Хави может дать полузащитнику шанс, но вероятность того, что Абде останется в команде, крайне мала.

8. Клеман Лангле. «Тоттенхэм» готов купить француза за 5 млн евро, а каталонцы хотят расстаться с игроком до июля, утверждает Diario Sport.

9. Алекс Кольядо. Испанский полузащитник, скорее всего, снова будет отправлен в аренду. Возможен вариант с продажей игрока.

10. Серджиньо Дест. «Милан», как сообщается, не собирается оставлять юношу в команде. По информации Mundo Deportivo, «блауграна» попытается найти для Деста новый клуб.

С кем из игроков «Барсе» нужно расстаться навсегда, кого лучше отправить в аренду, а кого стоит оставить в команде? Делитесь своим мнением в комментариях.