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Один игрок «Барселоны» уговаривал Гюндогана согласиться на переезд в Каталонию. Они уже давным-давно знают друг друга

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И сработало!

Роберт Левандовски помогает «Барселоне» не только на поле — нападающий сыграл важную роль в трансфере Илкая Гюндогана.

Футболисты отлично знают друг друга со времен выступлений за дортмундскую «Боруссию», и они до сих пор являются близкими друзьями.

Фабрицио Романо в интервью с польским медиа Meczyki подтвердил, что Левандовски был одним из тех, кто уговаривал немецкого полузащитника подписать контракт с каталонским клубом:

«Мы знаем, как игроки могут между собой обсуждать клуб, город... Это и произошло в случае Левандовски и Гюндогана. У них очень-очень хорошие отношения. Гюндогана не нужно было долго уговаривать, потому что он с детства хотел играть за «Барселону», поэтому их разговоры больше касались тактической стороны, а не клуба. Обсуждение новой тактики прошло очень позитивно. И я хочу отметить, как важен Роберт Левандовски для «Барселоны», и он, понимая свою роль, помогает команде на поле и вне его».

Журналист Meczyki также добавил, что Роберт и Илкай обсуждали этот вопрос после товарищеского матча между Германией и Польшей, который состоялся 16 июля. Так что, вероятно, именно слова нападающего стали решающими.

Ожидается, что о трансфере Гюндогана официально объявят на следующей неделе после того, как он попрощается с «Манчестер Сити».

Агент Левандовски проделал отличную работу.

5 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
А вы умеете создать интригу – вот никогда бы не подумал на Левандовского! Когда открывал страницу, предполагал, что таинственным незнакомцев окажется Алекс Бальде, а тут поляк как гром среди ясного неба.
+12
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wmfrxwf5rq
Очень интересно будет понаблюдать за этими парнями в одной команде снова
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ariuntrius
Ответ Lionel Andres Messi 10
А вы умеете создать интригу – вот никогда бы не подумал на Левандовского! Когда открывал страницу, предполагал, что таинственным незнакомцев окажется Алекс Бальде, а тут поляк как гром среди ясного неба.
Я думал это Гави
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predMBAPPE
Ответ Lionel Andres Messi 10
А вы умеете создать интригу – вот никогда бы не подумал на Левандовского! Когда открывал страницу, предполагал, что таинственным незнакомцев окажется Алекс Бальде, а тут поляк как гром среди ясного неба.
Я думал МАТШ)
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