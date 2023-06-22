И сработало!

Роберт Левандовски помогает «Барселоне» не только на поле — нападающий сыграл важную роль в трансфере Илкая Гюндогана.

Футболисты отлично знают друг друга со времен выступлений за дортмундскую «Боруссию», и они до сих пор являются близкими друзьями.

Фабрицио Романо в интервью с польским медиа Meczyki подтвердил, что Левандовски был одним из тех, кто уговаривал немецкого полузащитника подписать контракт с каталонским клубом:

«Мы знаем, как игроки могут между собой обсуждать клуб, город... Это и произошло в случае Левандовски и Гюндогана. У них очень-очень хорошие отношения. Гюндогана не нужно было долго уговаривать, потому что он с детства хотел играть за «Барселону», поэтому их разговоры больше касались тактической стороны, а не клуба. Обсуждение новой тактики прошло очень позитивно. И я хочу отметить, как важен Роберт Левандовски для «Барселоны», и он, понимая свою роль, помогает команде на поле и вне его».

Журналист Meczyki также добавил, что Роберт и Илкай обсуждали этот вопрос после товарищеского матча между Германией и Польшей, который состоялся 16 июля. Так что, вероятно, именно слова нападающего стали решающими.

Ожидается, что о трансфере Гюндогана официально объявят на следующей неделе после того, как он попрощается с «Манчестер Сити».

Агент Левандовски проделал отличную работу.