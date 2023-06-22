Левандовски отмечает 10-летнюю годовщину свадьбы с его женой Анной. Этой значимой дате Роберт посвятил милый пост в соцсетях:

«Анна, с каждым днем я люблю тебя все больше, последние десять лет, которые я провел с тобой, были лучшим временем в моей жизни. Сегодня праздник нашей любви. Спасибо, что ты всегда рядом. С тобой моя жизнь полна. С 10-летием ❤️».

Вряд ли Роберт ожидал увидеть негативную реакцию на столь безобидную публикацию. В комментариях польские фанаты нещадно раскритиковали Левандовского. Они считают, что сейчас не время для подобных постов. Но почему?

Все дело в результатах сборной Польши. В квалификации Евро-2024 Польша проиграла Молдове, ведя 2:0 после первого тайма и 2:1 к 79-й минуте. Левандовски в том матче записал на свой счет гол и ассист, но его команда все равно не смогла удержать победу. Теперь поляки расположились на четвертом месте в своей группе. Их соперники за выход на Евро – Чехия, Албания, Молдова и Фарерские острова.

Фанаты считают, что Левандовски, как капитан команды, должен был извиниться перед польскими болельщиками, а не публиковать фото с женой:

💭 «Хороший пиар! Публикуем красивые картинки семейной жизни и скрываем недавнюю катастрофу. Прикрываем ответственность капитана красивыми пикселями. Круто!»

💭 «Может, принесете извинения польским болельщикам за матч против Молдовы, господин Капитан?»

💭 «Пластиковый капитан, пластиковая команда, пластиковый стадион и болельщики. Кучка фальшивых людей. Сборная вместе с тобой погрязла в дерьме. Мне уже плевать, поедете вы на Евро или нет».

💭 «Единственная сборная, где капитанская повязка принадлежит целому пиар отделу».

💭 «Отдай кому-нибудь капитанскую повязку. Вместо фотографий с матча публикуешь милые фотки с женой. Так сильно боишься критики? Позорище».

💭 «Робертик отправился в отпуск сразу же после первого тайма матча против Молдовы».

💭 «Капитан сборной Польши, который даже не пишет по-польски. И мы все еще должны верить, что он уважает польских болельщиков?»

Немногие все же поддержали нападающего «Барселоны»:

💭 «Какой идиотизм! В составе 11 футболистов, он не виноват, что рядом с ним бегают 10 дятлов. Он есть и будет величайшей польской легендой. Всем добра».

💭 «Леви, пора уходить из сборной. Ты забиваешь голы, а болельщики все равно продолжают ныть. У тебя появится больше времени на семью, за таких болельщиков не хочется играть».

💭 «Вы, ребята, умственно отсталые. Теперь человек не может отпраздновать годовщину свадьбы, потому что сборная несколько дней назад проиграла матч? Он должен был запереться дома, занавесить шторы и тупо смотреть в потолок? Какие же вы идиоты».

Не кажется ли вам, что фанаты слишком категоричны?