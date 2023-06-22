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🤔 Гюндоган в «Барсе» - это круто. Но куда его поставить? Придумали два варианта для Хави

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Штурмуем тактические вершины.

Сообщается, что «Барселона» договорилась с Илкаем Гюндоганом о переходе в статусе свободного агента.

Сине-гранатовые сумели убедить немецкого футболиста в потенциале проекта, гарантировав ему отсутствие проблем в финансовой составляющей.

Давайте подумаем, как будет выглядеть состав каталонцев после переезда действующего победителя ЛЧ.

1. Игра из глубины.

Универсальность Гюндогана позволяет рассматривать вариант с опорной зоной, что позволит сохранить впереди связку Педри - Гави. Так или иначе, но «Барсе» нужна замена Серджи Бускетсу, а Илкай выглядит наиболее предпочтительным вариантом на эту роль. Он отлично продвигает мяч и умеет начинать атаки из глубины.

Однако есть нюанс - возраст. Опорный полузащитник - специфическая позиция, требующая исключительной энергозатратности, поэтому 32-летний футболист вряд ли станет долгосрочным вариантом на этой позиции.

2. Плеймейкер.

Есть вариант, что Хави решит сыграть с Гюндоганом на острие центрального треугольника. У немца будет существенно больше свободы в атаке, что позволит ему сконцентрироваться на создании моментов в финальной трети.

При таком раскладе получится сохранить в составе Френки Де Йонга, который неплохо зарекомендовал себя на позиции бокс-ту-бокс, а вспомогательную роль возьмет Педри. Гави же может переместиться ближе к левому флангу, где он регулярно появлялся в прошлом сезоне.

Что думаете?

11 комментариев

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aleksejsencov7@gmail.com
Ставить такого креативного игрока опорным, значит использовать только 50 % его функционала. Скорее всего схема будет ромб, где он займёт место ЦП. Либо классические 4-3-3 с той же позицией.
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Фархад Касимханов
У Гюндогана есть хороший удар за пределами штрафного соперника,типа Вальверде Реала.Что не было у Барсы когда соперник ставил автобус ,дальние удары решают исход.
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TAGAY
будет 4-4-3, формально, но в игре ЛН будет больше в центре а на левый край будет отвечать Бальде, а вот правый Усман/Раф
Френки будет опорником, ибо не верю что топовый опорник придет в Барсу! а так Френки будет опорником но большую часть черновой работы опять будет делать Гави, который не смотря на возраст выносливее и никак не стыдится пахать за себя и за партнера. Педри от и до выполнит свою функции, таким образом и Френки может себе позволить немного пойти в атаку и быть в центре событии время от времени. в новом сезоне ожидают резкий скачок от Педри и Гави, а так же прогресс от Бальде и Кунде. жаль что упустили Лео, могло получится бешеный состав,почти без слабых мест, но что есть то есть и так интересный состав и жду новый сезоне!
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Аскар Джумашев
Скорее всего будет исполнять роль Кессье
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Kaloyan Yalamov
Шави так его хотел, что даже не знал чего с ним делать, если вдруг успеют получить в команду. Да и просто названивал ему от скуки, делать то нечего было вечерами. Бедненький Шави )))
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СД18
Вторая схема интереснее, потому как Дембеле слева - это зло. Вот только я бы Педри с Гави местами поменял. И схема бы была 3-4-3
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Chelovek30
Второй вариант лучше, не хочется чтоб де йонг сидел на банке
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Alexlagodny
Мне понравилась фраза «Придумали два варианта для Хави» Хави заранее благодарен 😂🤣😂
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TAGAY
Ответ Аскар Джумашев
Скорее всего будет исполнять роль Кессье
у самого Кессие особой роли не было) если только не имеешь виду быть скамеечником и играть когда освона травмирован? думаю Гюндо пришел в основу, да и как игрок он на голову выше, и не хуже тех кого имеем в основе.
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Сурхай Лукманов
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Ставить такого креативного игрока опорным, значит использовать только 50 % его функционала. Скорее всего схема будет ромб, где он займёт место ЦП. Либо классические 4-3-3 с той же позицией.
Гвардиола этого не понял сразу
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