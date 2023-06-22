11 комментариев

🤔 Гюндоган в «Барсе» - это круто. Но куда его поставить? Придумали два варианта для Хави
Штурмуем тактические вершины.
Сообщается, что «Барселона» договорилась с Илкаем Гюндоганом о переходе в статусе свободного агента.
Сине-гранатовые сумели убедить немецкого футболиста в потенциале проекта, гарантировав ему отсутствие проблем в финансовой составляющей.
Давайте подумаем, как будет выглядеть состав каталонцев после переезда действующего победителя ЛЧ.
1. Игра из глубины.
Универсальность Гюндогана позволяет рассматривать вариант с опорной зоной, что позволит сохранить впереди связку Педри - Гави. Так или иначе, но «Барсе» нужна замена Серджи Бускетсу, а Илкай выглядит наиболее предпочтительным вариантом на эту роль. Он отлично продвигает мяч и умеет начинать атаки из глубины.
Однако есть нюанс - возраст. Опорный полузащитник - специфическая позиция, требующая исключительной энергозатратности, поэтому 32-летний футболист вряд ли станет долгосрочным вариантом на этой позиции.
2. Плеймейкер.
Есть вариант, что Хави решит сыграть с Гюндоганом на острие центрального треугольника. У немца будет существенно больше свободы в атаке, что позволит ему сконцентрироваться на создании моментов в финальной трети.
При таком раскладе получится сохранить в составе Френки Де Йонга, который неплохо зарекомендовал себя на позиции бокс-ту-бокс, а вспомогательную роль возьмет Педри. Гави же может переместиться ближе к левому флангу, где он регулярно появлялся в прошлом сезоне.
Что думаете?
Френки будет опорником, ибо не верю что топовый опорник придет в Барсу! а так Френки будет опорником но большую часть черновой работы опять будет делать Гави, который не смотря на возраст выносливее и никак не стыдится пахать за себя и за партнера. Педри от и до выполнит свою функции, таким образом и Френки может себе позволить немного пойти в атаку и быть в центре событии время от времени. в новом сезоне ожидают резкий скачок от Педри и Гави, а так же прогресс от Бальде и Кунде. жаль что упустили Лео, могло получится бешеный состав,почти без слабых мест, но что есть то есть и так интересный состав и жду новый сезоне!