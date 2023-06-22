11 комментариев

Штурмуем тактические вершины.

Сообщается, что «Барселона» договорилась с Илкаем Гюндоганом о переходе в статусе свободного агента.

Сине-гранатовые сумели убедить немецкого футболиста в потенциале проекта, гарантировав ему отсутствие проблем в финансовой составляющей.

Давайте подумаем, как будет выглядеть состав каталонцев после переезда действующего победителя ЛЧ.

1. Игра из глубины.

Универсальность Гюндогана позволяет рассматривать вариант с опорной зоной, что позволит сохранить впереди связку Педри - Гави. Так или иначе, но «Барсе» нужна замена Серджи Бускетсу, а Илкай выглядит наиболее предпочтительным вариантом на эту роль. Он отлично продвигает мяч и умеет начинать атаки из глубины.

Однако есть нюанс - возраст. Опорный полузащитник - специфическая позиция, требующая исключительной энергозатратности, поэтому 32-летний футболист вряд ли станет долгосрочным вариантом на этой позиции.

2. Плеймейкер.

Есть вариант, что Хави решит сыграть с Гюндоганом на острие центрального треугольника. У немца будет существенно больше свободы в атаке, что позволит ему сконцентрироваться на создании моментов в финальной трети.

При таком раскладе получится сохранить в составе Френки Де Йонга, который неплохо зарекомендовал себя на позиции бокс-ту-бокс, а вспомогательную роль возьмет Педри. Гави же может переместиться ближе к левому флангу, где он регулярно появлялся в прошлом сезоне.

Что думаете?