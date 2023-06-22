Ла Лига официально зарегистрировала Гави – «Барселона» добилась своего.

18-летний полузащитник появился на сайте Ла Лиги с новым номером – знаковым №6, который ранее носил Хави.

Контракт Гави был спорным, так как Ла Лига затаскала «Барсу» по судам, чтобы предотвратить его регистрацию.

Теперь полузащитник будет получать новую зарплату. «Барса» установила сумму выкупа Гави в размере 1 млрд евро. Контракт будет действовать до лета 2026 года.